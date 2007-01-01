Отопительный сезон в Калуге начнётся 1 октября

Тепло пустят в социальные учреждения – школы, детские сады и больницы.

- Хотя погода еще достаточно теплая, но подвергать опасности здоровье детей не будем, - заявил в понедельник городской голова Дмитрий Денисов. - Распорядился начать подавать тепло поэтапно. Управлениям жилищно-коммунального хозяйства и образования Калуги - внимательно отслеживать ход начала отопительного сезона.

Дату пуска тепла в дома пока не называют.