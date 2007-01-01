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Недвижимость и ЖКХ

В Анненках отключат электричество

Дмитрий Ивьев
11:10 сегодня
0 226
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Ремонтные работы пройдут во вторник, 1 октября, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе Калуги».

Света не будет с 9:00 до 16:00 по следующим адресам:

  • ул. Анненки 9а, 11, 13, 17, 19а, 17а, 23-47,
  • пер. Анненки, 1, 2, 7, 40.

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