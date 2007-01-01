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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

Проблемы с водой в Калуге продолжаются: на Телевизионной нашли новую утечку

В Калуге пока не закончили аварийные работы на Телевизионной площади, где прорвало трубу.
Дмитрий Ивьев
09:30 сегодня
0 83
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В воскресенье была зафиксирована новая утечка. Но воду в 53 жилых домах решили не отключать, поэтому ремонт начался утром в понедельник.

Министр строительства и ЖКХ Александр Шпиренко на заседании правительства Калужской области рассказал, что за последние 27 лет ремонт на месте аварии ни разу не проводился.

Также утром 30 сентября наш читатель сообщил о новой утечке между домами №16 и №18 на улице Телевизионной.

- На Телевизионной зафиксирована утечка, у нас есть заявка. Сейчас все силы брошены на устранение утечки на Поле Свободы, - прокомментировали в областном водоканале.

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Лента комментариев
ниссан

как на пушкина загружать материал в электотоварах-не подскажите?

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ниссан

чтоб вы не делали-все у вас через одно место

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В Калуге запретили парковку рядом с оживлённым перекрёстком
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Вот как теперь жить на эти жалкие 75 тысяч.

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07:58 29.09
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ILR

Может снайперов боятся, раз везде вырубают деревья. Неужели "чувствует кошка, чьё мясо съела"?...😊

...
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VGA

В Калуге собираются...

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1 1075
Н.Влюбчивый

Причина очень простая, калужские бездельники вместо борьбы за урожай устраиваю пляски бездельников. Урожай не собран, а бездельники ударились в гульбу.

...
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Власти Калужской области объяснили высокие цены на масло
15:15 28.09
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Василёк

куда отправляется древесина ? продается под шумок ?

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В Калуге начинают пилить деревья ещё на трёх улицах
15:09 28.09
2 1916
Василёк

они там не ездят. только через набережную. вот там деревья и повырубили. тольку толку - как обычно. обещали дорогу для прогулок от моста гагаринского до понтонного.

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15:03 28.09
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Василёк

странно что не до киева

...
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Собянин заявил о продлении наземного метро из Москвы до Калужской области
14:58 28.09
7 59253
Н.Влюбчивый

Как-то даже не по себе, неужели слуги государства не наложили дополнительные штрафы ?

...
Общество
Калужанки фиктивно выходили замуж за иностранцев за 15-20 тысяч рублей
13:26 28.09
1 1008
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Спектакли и оперы: что приготовили для калужан в ближайшую неделю
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