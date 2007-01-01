Проблемы с водой в Калуге продолжаются: на Телевизионной нашли новую утечку

В Калуге пока не закончили аварийные работы на Телевизионной площади, где прорвало трубу.

В воскресенье была зафиксирована новая утечка. Но воду в 53 жилых домах решили не отключать, поэтому ремонт начался утром в понедельник.

Министр строительства и ЖКХ Александр Шпиренко на заседании правительства Калужской области рассказал, что за последние 27 лет ремонт на месте аварии ни разу не проводился.

Также утром 30 сентября наш читатель сообщил о новой утечке между домами №16 и №18 на улице Телевизионной.

- На Телевизионной зафиксирована утечка, у нас есть заявка. Сейчас все силы брошены на устранение утечки на Поле Свободы, - прокомментировали в областном водоканале.