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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

В Калуге из-за аварии отключили воду на семи улицах

Водоканал сообщил о начале ремонтных работ на Телевизионной площади, где случился потоп.
Дмитрий Ивьев
17:36 сегодня
0 248
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Из-за этого пришлось отключить воду по следующим адресам:

  • ул. Московская, 80, 82, 84, ,184а, 120, 213, 215, 221а, 223, 225,
  • ул. Билибина, 2, 4, 8, 10, 11, 15, 17, 17/1, 19, 21,
  • ул. Окружная, 2, 4, 4/1, 4/2, 6,
  • ул. Литейная, 5, 7, 9, 11,
  • пер. Литейный, 3, 5, 7, 9,
  • ул. Тельмана, 31, 33, 35,
  • ул. Поле Свободы, 10,129, 105.

Кроме того, в центральной части города может наблюдаться пониженное давление воды.

Сроки окончания ремонта пока не называются.

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Лента комментариев
Н.Влюбчивый

Причина очень простая, калужские бездельники вместо борьбы за урожай устраиваю пляски бездельников. Урожай не собран, а бездельники ударились в гульбу.

...
Общество
Власти Калужской области объяснили высокие цены на масло
15:15 сегодня
7 5202
Василёк

куда отправляется древесина ? продается под шумок ?

...
Благоустройство
В Калуге начинают пилить деревья ещё на трёх улицах
15:09 сегодня
2 1328
Василёк

они там не ездят. только через набережную. вот там деревья и повырубили. тольку толку - как обычно. обещали дорогу для прогулок от моста гагаринского до понтонного.

...
Благоустройство
В Калуге вырубят деревья возле Каменного моста
15:03 сегодня
6 1893
Василёк

странно что не до киева

...
Авто и транспорт
Собянин заявил о продлении наземного метро из Москвы до Калужской области
14:58 сегодня
7 33837
Н.Влюбчивый

Как-то даже не по себе, неужели слуги государства не наложили дополнительные штрафы ?

...
Общество
Калужанки фиктивно выходили замуж за иностранцев за 15-20 тысяч рублей
13:26 сегодня
1 458
Leonid O.

А пятый диаметр до сих пор ждём.. Вот цена слова...

...
Авто и транспорт
Собянин заявил о продлении наземного метро из Москвы до Калужской области
04:55 сегодня
7 33837
Питоша

Просил не один раз этого Собянина поменьше распространять новости о продлении метро. Дифирамбы себе поет. Какое метро таже электричка. А вот , где нужно метро , где нужно ростараться и помочь людям, которые уже давно вопят: метро в микрорайон Восточный, даже не в Балашиху, в Восточный. Неееет, не могут. Уууууу, ненавижу ихние дифирамбы. Молчите бояре!!!!!!!Просто довезите народ до работы

...
Авто и транспорт
Собянин заявил о продлении наземного метро из Москвы до Калужской области
03:31 сегодня
7 33837
Василий Тёркин

Собакинская. В честь основателя.

...
Авто и транспорт
Собянин заявил о продлении наземного метро из Москвы до Калужской области
03:14 сегодня
7 33837
ILR

Такими бы темпами дороги ещё на городских улицах делали - цены б не было.😐

...
Благоустройство
В Калуге начинают пилить деревья ещё на трёх улицах
21:23 27.09
2 1328
КОНСТАНТИН Якунин

Правильно "доходит"!

...
Авто и транспорт
Собянин заявил о продлении наземного метро из Москвы до Калужской области
21:07 27.09
7 33837
Афиша
Спектакли и оперы: что приготовили для калужан в ближайшую неделю
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