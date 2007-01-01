В Калуге из-за аварии отключили воду на семи улицах
Водоканал сообщил о начале ремонтных работ на Телевизионной площади, где случился потоп.
Из-за этого пришлось отключить воду по следующим адресам:
- ул. Московская, 80, 82, 84, ,184а, 120, 213, 215, 221а, 223, 225,
- ул. Билибина, 2, 4, 8, 10, 11, 15, 17, 17/1, 19, 21,
- ул. Окружная, 2, 4, 4/1, 4/2, 6,
- ул. Литейная, 5, 7, 9, 11,
- пер. Литейный, 3, 5, 7, 9,
- ул. Тельмана, 31, 33, 35,
- ул. Поле Свободы, 10,129, 105.
Кроме того, в центральной части города может наблюдаться пониженное давление воды.
Сроки окончания ремонта пока не называются.
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Лента комментариев
Питоша
Просил не один раз этого Собянина поменьше распространять новости о продлении метро. Дифирамбы себе поет. Какое метро таже электричка. А вот , где нужно метро , где нужно ростараться и помочь людям, которые уже давно вопят: метро в микрорайон Восточный, даже не в Балашиху, в Восточный. Неееет, не могут. Уууууу, ненавижу ихние дифирамбы. Молчите бояре!!!!!!!Просто довезите народ до работы...
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