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В Калуге заливает водой Телевизионную площадь

Дмитрий Ивьев

Вода быстрыми потоками вырывается из канализационного колодца и растекается по всем окрестным улицам.

Дмитрий Ивьев 314 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники