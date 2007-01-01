В Калуге собираются за месяц завершить замену коммуникаций на улице Чижевского
- После чего дорога будет передана муниципалитету для дальнейшей укладки выравнивающего слоя асфальтового покрытия, - заявили в «Калугаоблводоканале».
Напомним, улицу Чижевского калужские водители не раз называли самой разбитой в городе.
Нормальный асфальт там ждут уже много лет. В последнее время чиновники горуправы заявляли, что водоканал затянул работы со своими коммуникациями.
Просил не один раз этого Собянина поменьше распространять новости о продлении метро. Дифирамбы себе поет. Какое метро таже электричка. А вот , где нужно метро , где нужно ростараться и помочь людям, которые уже давно вопят: метро в микрорайон Восточный, даже не в Балашиху, в Восточный. Неееет, не могут. Уууууу, ненавижу ихние дифирамбы. Молчите бояре!!!!!!!Просто довезите народ до работы...