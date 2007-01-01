В Калуге собираются за месяц завершить замену коммуникаций на улице Чижевского

Об этом сообщили 27 сентября в областном водоканале.

- После чего дорога будет передана муниципалитету для дальнейшей укладки выравнивающего слоя асфальтового покрытия, - заявили в «Калугаоблводоканале».

Напомним, улицу Чижевского калужские водители не раз называли самой разбитой в городе.

Нормальный асфальт там ждут уже много лет. В последнее время чиновники горуправы заявляли, что водоканал затянул работы со своими коммуникациями.