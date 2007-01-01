Ещё на пяти улицах Калуги отключат электричество
Из-за ремонтных работ света не будет в пятницу, 27 сентября, сообщили энергетики.
Под отключение с 9:00 до 16:00 попадут:
- ул. Николо-Козинская, 96-108,
- пер. Новый, 2-6, 1-11,
- пер. Даниловский, 12-18, 11-13,
- ул. Новорежская, 4, 6,
- ул. Войкова, 16, 16а.
Ранее сообщалось про отсутствие электричества на четырёх других улицах.
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Лента комментариев
Василёк
И никого даже не смутило что на первой же фотографии ливневка-убийца установленная вдоль направления движения. А ведь точно такая же недавно унесла жизнь человека на кирова. Что сделали после этого ? Кто понес ответсвенность за преступную халатность ? Наварили там несколько поперечен и все ? Ну велосипед с большими колесами теперь там будет просто вспотыкаться. Но туда еще с таким же "успехом" может провалить, например, подросток-самокатчик, которых активно вытесняют бороться за выживание с автомобилями....
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