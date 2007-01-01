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Ещё на пяти улицах Калуги отключат электричество

Дмитрий Ивьев

Из-за ремонтных работ света не будет в пятницу, 27 сентября, сообщили энергетики.

Дмитрий Ивьев 450 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники