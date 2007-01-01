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Дома на четырёх улицах Калуги на неделю останутся без электричества

Дмитрий Ивьев

Света не будет в рабочее время по будням с 30 сентября по 4 октября из-за ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Дмитрий Ивьев 274 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники