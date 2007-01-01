Дома на четырёх улицах Калуги на неделю останутся без электричества
Света не будет в рабочее время по будням с 30 сентября по 4 октября из-за ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 8:00 до 17:00:
- ул. Матросова, 27-71, 24-46,
- ул. 2-ая Киёвка, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 7, 7а, 8, 9,
- ул. Островского, 15-63, 28-74,
- ул. Некрасова, 21-39, 20-32, 23а.
В этих же домах электричество отключали с 24 по 27 сентября.
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Лента комментариев
Питоша
Просил не один раз этого Собянина поменьше распространять новости о продлении метро. Дифирамбы себе поет. Какое метро таже электричка. А вот , где нужно метро , где нужно ростараться и помочь людям, которые уже давно вопят: метро в микрорайон Восточный, даже не в Балашиху, в Восточный. Неееет, не могут. Уууууу, ненавижу ихние дифирамбы. Молчите бояре!!!!!!!Просто довезите народ до работы...
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