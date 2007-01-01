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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

Дома на четырёх улицах Калуги на неделю останутся без электричества

Света не будет в рабочее время по будням с 30 сентября по 4 октября из-за ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Дмитрий Ивьев
15:00 сегодня
0 274
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Отключение с 8:00 до 17:00:

  • ул. Матросова, 27-71, 24-46,
  • ул. 2-ая Киёвка, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 7, 7а, 8, 9,
  • ул. Островского, 15-63, 28-74,
  • ул. Некрасова, 21-39, 20-32, 23а.

В этих же домах электричество отключали с 24 по 27 сентября.

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Лента комментариев
Н.Влюбчивый

Причина очень простая, калужские бездельники вместо борьбы за урожай устраиваю пляски бездельников. Урожай не собран, а бездельники ударились в гульбу.

...
Общество
Власти Калужской области объяснили высокие цены на масло
15:15 сегодня
7 5043
Василёк

куда отправляется древесина ? продается под шумок ?

...
Благоустройство
В Калуге начинают пилить деревья ещё на трёх улицах
15:09 сегодня
2 1260
Василёк

они там не ездят. только через набережную. вот там деревья и повырубили. тольку толку - как обычно. обещали дорогу для прогулок от моста гагаринского до понтонного.

...
Благоустройство
В Калуге вырубят деревья возле Каменного моста
15:03 сегодня
6 1861
Василёк

странно что не до киева

...
Авто и транспорт
Собянин заявил о продлении наземного метро из Москвы до Калужской области
14:58 сегодня
7 30319
Н.Влюбчивый

Как-то даже не по себе, неужели слуги государства не наложили дополнительные штрафы ?

...
Общество
Калужанки фиктивно выходили замуж за иностранцев за 15-20 тысяч рублей
13:26 сегодня
1 391
Leonid O.

А пятый диаметр до сих пор ждём.. Вот цена слова...

...
Авто и транспорт
Собянин заявил о продлении наземного метро из Москвы до Калужской области
04:55 сегодня
7 30319
Питоша

Просил не один раз этого Собянина поменьше распространять новости о продлении метро. Дифирамбы себе поет. Какое метро таже электричка. А вот , где нужно метро , где нужно ростараться и помочь людям, которые уже давно вопят: метро в микрорайон Восточный, даже не в Балашиху, в Восточный. Неееет, не могут. Уууууу, ненавижу ихние дифирамбы. Молчите бояре!!!!!!!Просто довезите народ до работы

...
Авто и транспорт
Собянин заявил о продлении наземного метро из Москвы до Калужской области
03:31 сегодня
7 30319
Василий Тёркин

Собакинская. В честь основателя.

...
Авто и транспорт
Собянин заявил о продлении наземного метро из Москвы до Калужской области
03:14 сегодня
7 30319
ILR

Такими бы темпами дороги ещё на городских улицах делали - цены б не было.😐

...
Благоустройство
В Калуге начинают пилить деревья ещё на трёх улицах
21:23 27.09
2 1260
КОНСТАНТИН Якунин

Правильно "доходит"!

...
Авто и транспорт
Собянин заявил о продлении наземного метро из Москвы до Калужской области
21:07 27.09
7 30319
Афиша
Спектакли и оперы: что приготовили для калужан в ближайшую неделю
Новости компаний
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