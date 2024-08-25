Работы на теплотрассах обсудили в Городской Думе Калуги
25 сентября на заседании Городской Думы депутаты рассмотрели информацию о реализации инвестиционной программы МУП «Калугатеплосеть» по развитию систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.
В текущем году предприятием проводятся работы по замене 37 км ветхих тепловых сетей в двухтрубном исполнении. Завершены работы на сетях протяжённостью 36 км. Также завершаются работы по капитальному ремонту тепловых сетей протяженностью 23,3 км. Ведётся реконструкция 4 котельных. Социально-значимые объекты полностью готовы к началу отопительного сезона.
«Ведётся масштабная работа по замене коммуникаций, в прошлом году было переложено 5 километров теплосетей, в этом году запланирована замена уже 37 километров. Выделены значительные средства из федерального и регионального бюджетов. Объём работ очень большой, но множество разрытий беспокоит калужан. Замена сетей важна и необходима, но также важно своевременно ликвидировать разрытия и привести в надлежащий вид территории дворов и проездов», – подчеркнул Юрий Моисеев.
Депутаты озвучили ряд проблемных объектов, работы на которых ведутся в довольно низком темпе. Так территория вокруг 12-й школы полностью перекопана, что создаёт серьёзные неудобства двум тысячам учащихся, их родителям и педагогам. В 3-м избирательном округе множество разрытий остаётся во дворах домов в районе площади Победы.
По словам директора МУП «Калугатеплосеть» Игоря Карпова, теплом будут обеспечены все потребители, предприятие приложит максимум усилий для завершения работ в установленные сроки, разрытия будут засыпаны, бордюрные камни восстановлены, укладка асфальта будет зависеть от сроков работы асфальтовых заводов.
Депутаты взяли вопрос на контроль и решили вернуться к рассмотрению результатов инвестпрограммы «Теплосети» в октябре.
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