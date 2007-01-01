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Недвижимость и ЖКХ

Дома на четырёх улицах Калуги останутся без электричества

Дмитрий Ивьев
15:08 сегодня
0 337
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В пятницу, 27 сентября, света из-за ремонтных работ не будет с 9:00 до 17:00 по следующим адресам:

  • ул. 2-ая Киёвка, дома 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 7, 7а, 8, 9,
  • ул. Матросова, дома 27-71, 24-46,
  • ул. Некрасова, дома 21-39, 20-32, 23а,
  • ул. Островского, дома 15-63, 28-74.

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Лента комментариев
йЮкея

Честно говоря сам уже офигел от стоимости масла, мясо дешевле есть. Причем только здесь КО, если в магазинах лежит масло производителей кучи других регионов. И производство молока выросло на

...
Общество
Власти Калужской области объяснили высокие цены на масло
16:54 сегодня
2 773
mrTJohn

Например, для приготовления 1 кг масла 82,5% потребуется 25 литров молока

...
Общество
Власти Калужской области объяснили высокие цены на масло
16:26 сегодня
2 773
best85

Мне как водителю как-то по..... барабану,что есть и чего нет. Появился на проезжей части дороги,соблюдай ПДД ! По ПДД без разницы,машина это,пешеход или конь педальный.... Все перечисленные являются участниками дорожного движения. Читай ПДД !!!

...
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В Калужской области сбили 40 велосипедистов
15:29 сегодня
4 1174
Василёк

сейчас бы еще бастрыкин бы взял на контроль и можно спать спокойно под "надежной защитой"

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проворовался ?

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Предать огласке - чтобы что ?

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14:27 сегодня
2 8352
Василёк

И никого даже не смутило что на первой же фотографии ливневка-убийца установленная вдоль направления движения. А ведь точно такая же недавно унесла жизнь человека на кирова. Что сделали после этого ? Кто понес ответсвенность за преступную халатность ? Наварили там несколько поперечен и все ? Ну велосипед с большими колесами теперь там будет просто вспотыкаться. Но туда еще с таким же "успехом" может провалить, например, подросток-самокатчик, которых активно вытесняют бороться за выживание с автомобилями.

...
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Как теперь выглядит улица Театральная в Калуге без деревьев
14:21 сегодня
6 2148
Василёк

и замтетьте дома в нормальном состоянии еще были, а не руины.

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14:16 сегодня
6 2148
Василёк

а главное "нахрена"

...
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В Калуге открыли двадцатую фигурку космонавтика
14:13 сегодня
3 1825
Василёк

не видел ни одного велосипедиста на велосипедной дорожке, а почему ? правильно, потому что их нет. А почему их нет ? На них не заработаешь и не попилишь.

...
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14:06 сегодня
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