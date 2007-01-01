Дома на четырёх улицах Калуги останутся без электричества

В пятницу, 27 сентября, света из-за ремонтных работ не будет с 9:00 до 17:00 по следующим адресам:

ул. 2-ая Киёвка, дома 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 7, 7а, 8, 9,

ул. Матросова, дома 27-71, 24-46,

ул. Некрасова, дома 21-39, 20-32, 23а,

ул. Островского, дома 15-63, 28-74.