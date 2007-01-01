Дома на четырёх улицах Калуги останутся без электричества
В пятницу, 27 сентября, света из-за ремонтных работ не будет с 9:00 до 17:00 по следующим адресам:
- ул. 2-ая Киёвка, дома 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 7, 7а, 8, 9,
- ул. Матросова, дома 27-71, 24-46,
- ул. Некрасова, дома 21-39, 20-32, 23а,
- ул. Островского, дома 15-63, 28-74.
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Лента комментариев
Василёк
И никого даже не смутило что на первой же фотографии ливневка-убийца установленная вдоль направления движения. А ведь точно такая же недавно унесла жизнь человека на кирова. Что сделали после этого ? Кто понес ответсвенность за преступную халатность ? Наварили там несколько поперечен и все ? Ну велосипед с большими колесами теперь там будет просто вспотыкаться. Но туда еще с таким же "успехом" может провалить, например, подросток-самокатчик, которых активно вытесняют бороться за выживание с автомобилями....
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