В Калуге просят снести заброшенный дом
Здание на улице Дальней, 27 представляет опасность, пишут местные жители в соцсетях.
В прошлом году там поселились собаки, которые кошмарили пешеходов.
- К сожалению, снос дома не запланирован в этом году из-за отсутствия финансирования, - прокомментировали ситуацию 23 сентября в городской управе. - Мы постараемся его выполнить в последующие годы. Сейчас прорабатываем вопрос о перекрытии доступа в здание.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Александр KU
И кто их накажет за не исполнение этих услуг. Никто. Краёв не найти кто должен регулировать и контролировать их. Скажите жилищная инспекция - нет. Полиция- нет. Прокуратура - нет. Горуправа - нет. Кто тогда? Никто вот ответ. Ук творят что хотят, а хотят они только получать деньги и ничего не делать....
Афиша