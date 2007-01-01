В Калуге просят снести заброшенный дом

Здание на улице Дальней, 27 представляет опасность, пишут местные жители в соцсетях.

В прошлом году там поселились собаки, которые кошмарили пешеходов.

- К сожалению, снос дома не запланирован в этом году из-за отсутствия финансирования, - прокомментировали ситуацию 23 сентября в городской управе. - Мы постараемся его выполнить в последующие годы. Сейчас прорабатываем вопрос о перекрытии доступа в здание.