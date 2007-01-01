Стройматериалы из Калужской области доставили в Первомайск

Груз сопроводили министр строительства и ЖКХ региона Александр Шпиренко и начальник Управления капитального строительства Василий Полежаев.

В этот луганский город отвезли также инструменты и обогреватели.

Как рассказал 23 сентября Шпиренко, всё это нужно для подготовки к отопительному сезону.

Члены калужской делегации встретились с аварийной бригадой из Людиново, которая восстанавливает внутренние инженерные сети в Первомайске.