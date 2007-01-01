Стройматериалы из Калужской области доставили в Первомайск
Груз сопроводили министр строительства и ЖКХ региона Александр Шпиренко и начальник Управления капитального строительства Василий Полежаев.
В этот луганский город отвезли также инструменты и обогреватели.
Как рассказал 23 сентября Шпиренко, всё это нужно для подготовки к отопительному сезону.
Члены калужской делегации встретились с аварийной бригадой из Людиново, которая восстанавливает внутренние инженерные сети в Первомайске.
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Лента комментариев
Александр KU
И кто их накажет за не исполнение этих услуг. Никто. Краёв не найти кто должен регулировать и контролировать их. Скажите жилищная инспекция - нет. Полиция- нет. Прокуратура - нет. Горуправа - нет. Кто тогда? Никто вот ответ. Ук творят что хотят, а хотят они только получать деньги и ничего не делать....
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