В Калуге застройщика заставили вернуть покупательнице квартиры 453 тысячи рублей

Женщина приобрела жильё и обнаружила там недоделки.

В однокомнатной квартире не была выполнена отделка, хотя это предусматривалось договором долевого строительства.

Добровольно строители не захотели возмещать ущерб, тогда женщина пошла в суд.

Взыскать деньги с застройщика удалось, когда судебные приставы запретили компании регистрировать недвижимость, а также нашли банковские счета должника, рассказали 23 сентября в управлении Федеральной службы судебных приставов.