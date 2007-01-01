В Калуге застройщика заставили вернуть покупательнице квартиры 453 тысячи рублей
Женщина приобрела жильё и обнаружила там недоделки.
В однокомнатной квартире не была выполнена отделка, хотя это предусматривалось договором долевого строительства.
Добровольно строители не захотели возмещать ущерб, тогда женщина пошла в суд.
Взыскать деньги с застройщика удалось, когда судебные приставы запретили компании регистрировать недвижимость, а также нашли банковские счета должника, рассказали 23 сентября в управлении Федеральной службы судебных приставов.
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Лента комментариев
Александр KU
И кто их накажет за не исполнение этих услуг. Никто. Краёв не найти кто должен регулировать и контролировать их. Скажите жилищная инспекция - нет. Полиция- нет. Прокуратура - нет. Горуправа - нет. Кто тогда? Никто вот ответ. Ук творят что хотят, а хотят они только получать деньги и ничего не делать....
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