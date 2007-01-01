+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге застройщика заставили вернуть покупательнице квартиры 453 тысячи рублей
Новость дня Недвижимость и ЖКХ

В Калуге застройщика заставили вернуть покупательнице квартиры 453 тысячи рублей

Женщина приобрела жильё и обнаружила там недоделки.
Дмитрий Ивьев
10:13 сегодня
0 1337
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В однокомнатной квартире не была выполнена отделка, хотя это предусматривалось договором долевого строительства.

Добровольно строители не захотели возмещать ущерб, тогда женщина пошла в суд.

Взыскать деньги с застройщика удалось, когда судебные приставы запретили компании регистрировать недвижимость, а также нашли банковские счета должника, рассказали 23 сентября в управлении Федеральной службы судебных приставов.

Новости по тегу
недвижимость
Лента настроения
20 оценили
90%
0%
5%
0%
5%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
mik27

Тут сбитых людей не считают.

...
Происшествия
В Калуге сбили ребёнка на велосипеде
13:02 сегодня
3 713
ajax

мальчик ехал на велосипеде по нерегулируемому переходу

...
Происшествия
В Калуге сбили ребёнка на велосипеде
12:42 сегодня
3 713
Сергей Гончаров

Лучше бы действительно сухие деревья убрали. Которые в любой момент могут упасть, особенно от сильного ветра. За домом по улице Товарной, 11 таких деревьев больше десятка. И никому не надо.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Я спросил у ясеня: узкотелая златка погубила в Калуге 6500 деревьев
12:39 сегодня
2 1391
ajax

Снос - решение проблемы? Может, и десяток домов в округе, ибо,... Только - радикальные меры? Зажрались совсем, что ли?

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге просят снести заброшенный дом
12:39 сегодня
1 632
ajax

Не понял, а зачем спилили лиственницы и ели??????????? Заставь дурака...

...
Статьи, аналитика, репортажи
Я спросил у ясеня: узкотелая златка погубила в Калуге 6500 деревьев
12:29 сегодня
2 1391
Александр KU

Почему не вводиться ограничение скорости автомобилей в городе? Или запрещают только то чем не пользуются? Сколько ещё нужно сбитых людей?

...
Происшествия
В Калуге сбили ребёнка на велосипеде
12:04 сегодня
3 713
ILR

Опять ветки фигурируют и крупногабаритный мусор.

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге появилась первая камера возле мусорных контейнеров
10:50 сегодня
2 1306
Александр KU

И кто их накажет за не исполнение этих услуг. Никто. Краёв не найти кто должен регулировать и контролировать их. Скажите жилищная инспекция - нет. Полиция- нет. Прокуратура - нет. Горуправа - нет. Кто тогда? Никто вот ответ. Ук творят что хотят, а хотят они только получать деньги и ничего не делать.

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужане жалуются на рост коммунальных тарифов
10:10 сегодня
3 2253
йЮкея

Ага повесили, читатель бы почаще чем раз в полгода из дома выходил был, вообще бы много нового для себя открыл в этом мире. Она там висит уже фиг знает сколько времени. И тех, кто едет по пути, как не смущало, так и не смущает остановиться и выкинуть мусор.

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге появилась первая камера возле мусорных контейнеров
09:51 сегодня
2 1306
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Всё уже украдено, снято до вас...

...
Авто и транспорт
В центре Калуги перекрыли движение из-за съемок фильма
09:11 сегодня
3 1810
Афиша
Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IjBkcUtkRElvd21Pb0tUZmYvVWVZUFE9PSIsInZhbHVlIjoiMHduRGVueFcwK0pDY2JPaE1kTWNrUHg0WnJDdHBzS2djdHdpb2kxd1N1L25TYk5HVWhYaHdXOGlncUpaTHpvT0RLbytRNnpLV1hYdG4xNkI1SkJ3blZzdlAxU3JETmhjRzFNaDhHVjJZbDhRMVNNVjA2RlNoY1BUZEJMM1lZRXk2WXNaNFl6K1c1dFEveWpKdjYwc0E0ejJ4cmhEeGRrMFcyU3lGNGJ1U0p4Q1VXcEVjeUVxQUxaRUpLTnVVelVBVHhmVk5ScS9Xb2ZueGVmTk0ybURhYXRWQU1hZk1vMVgzTHNoSzBseUdPbHJqV1IyUGt1Rmo1bG1yaU4xVzFwa3puQWdKY2pBWFRUZStxSGtIVXdjL2ZEY01tWWhnRjhvNlNDQUQzdGZmbEpqOTVldlBqTWtTYzd6QzJtYkxZWmlmcWVUYTU2eHYzMDJwVnNjZXFNZG5iLzJwYzZZZDdTOTVnNzdEcWFwSC9rNWZ3N2tJZmFuczY4UTkvaGk5UnBqSGF6MmpnMDVvWjkvZmxHTlBhdGlUWHJOdnVGTEg1N0JDK3NYSy9pQ0E2bkFLN0dJTm54QWhGZUFBalNlY1BhUGVOZ1Zxb042Nml0U1VKNmk4ODgrNEw3S3VGQmU2ckV1UG9qN25GaG1ZUzBkQVFqM2FIVlJweC84eTBXS2ZOT05qNC9iTnZubFFMTW9FSExoeG41RkdOdHA2SENqZ1ljSGkzTVM5dUNDRDBmMVRuMkQ2dWpHZG5Wb1pqenFsQjhSYmgvTmdYNHhWaUtWTG5ERlVLNHpqb0lGRExmMlVLM1RVY3dlMVZ4ZnlmQS8wMWRzTncwZ05zLzdhQXlEcU41TSIsIm1hYyI6IjdiMDE2NGZhMWQwM2UwYmM3YWRmNDg3OGY3NWU0MmQxNGNkOTIyZTU4MDEzZTFmMDUzNzUyZWQ5ZThjNDRjNTMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImFQQithaTRHUTFhY08xbzl1Zm1OMmc9PSIsInZhbHVlIjoiLzUzcDVsNVRxSVBhKzdESGlNWitETDZEMGdDT1UrSTNEZHMybnlVcE5MUDhLVFJoREVFZ1gxdVZveXZxRVFqd2srV0xqRVFld2tZajZJUzJ6UmNFSHlWMHh4QXFIQ1JCamVYSDFVRjVVMmNHLzhkaEhQWXUwcGpJTHdUMC96emRUeE1LczdCZkpzVnJEUHQ0aDNwTVdOSUZHYzhObTlaWHFYb2s0Z1l0cTJuekNjZjZXZG1KbTJXcVltNnRZUk11bXE5Y0RRd3JHUnJmUEhvZnU5MkJKMWQ5TzFTalpwbnVPeEhXdlpVSnI4NnAva3ByYjRUd1dlaUM1TDFXUWtldHh1ZFZRb3RDaHJLQmRWdjNkd3NkTHFGQkx3QktiRmF4c0luZGYwK05IN0g1RFBTL3VWZXpBWTdzdlVBa2cwWlc2R1lkNUhXRjBFV0UxSHl5azM0M0xuZlJkVUZuUUhsZXk0V3FPYktxZk5rQk02bWc4NFlUbjlBeWNCWVhacWMrZVE4TTVFTkd0bUpvblk3WmpOSzNOLzNLRDhRVHcvdTNNbHJzajlteElhb2p5cmFLUDMvS0UzVG5OMWJpSlhrLyIsIm1hYyI6IjUwODY0ZGM1YzUwYjc1NDFiODUzNzgxNTdlOTEyNTZiY2NlMDFjZjZlZDQzMDlhZmZmZTFhZTNhNzcyNjY4NTQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+