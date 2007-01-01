В Калуге появилась первая камера возле мусорных контейнеров

Её установили на столбе у перекрёстка улиц Комарова и Плеханова. Фото прислал наш читатель.

В эти контейнеры часто сгружают мусор из машин, которые едут со стороны дамбы и Правого берега.

Местные жители часто жалуются, что ветки и крупногабаритный мусор не вывозят неделями.

Напомним, власти в ответ заявляют, что коммунальщики не должны это убирать, а люди, оставившие такие отходы, обязаны были заказать и оплатить отдельный транспорт для вывоза.

В первой половине сентября городской голова Дмитрий Денисов сообщил, что на площадки для сбора мусора направят камеры наблюдения. Нарушителей собираются штрафовать.