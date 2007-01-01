В Калуге появилась первая камера возле мусорных контейнеров
В эти контейнеры часто сгружают мусор из машин, которые едут со стороны дамбы и Правого берега.
Местные жители часто жалуются, что ветки и крупногабаритный мусор не вывозят неделями.
Напомним, власти в ответ заявляют, что коммунальщики не должны это убирать, а люди, оставившие такие отходы, обязаны были заказать и оплатить отдельный транспорт для вывоза.
В первой половине сентября городской голова Дмитрий Денисов сообщил, что на площадки для сбора мусора направят камеры наблюдения. Нарушителей собираются штрафовать.
И кто их накажет за не исполнение этих услуг. Никто. Краёв не найти кто должен регулировать и контролировать их. Скажите жилищная инспекция - нет. Полиция- нет. Прокуратура - нет. Горуправа - нет. Кто тогда? Никто вот ответ. Ук творят что хотят, а хотят они только получать деньги и ничего не делать....