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Недвижимость и ЖКХ

На четырёх улицах Калуги отключат электричество

Света не будет в понедельник, 23 сентября, рассказали в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Дмитрий Ивьев
15:10 сегодня
0 287
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Отключение с 9:00 до 16:00:

  • ул. Заводская, 24, 34,
  • ул. Стекольная, 24, 49,
  • ул. Хрустальная 13-25, 31-44,
  • пер. Хрустальный, 1-11.

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Лента комментариев
Александр KU

Летний платёж стал больше на 2000 . Сухари на зиму уже сушим... это воровство. Особенно за услуги которые ни одна управляющая компания в Калуге не выполняет (содержание и то) . Стало 2400. В месяц. За что?? Ни уборки, ни замена того что устарело. Да вообще никакого интереса к дому от Ук. 21 век на дворе. А у нас до сих пор лампочки ильича. Это воры и жулики!!! Безнаказанно воруют деньги. Горите в а^у!

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужане жалуются на рост коммунальных тарифов
12:05 сегодня
1 705
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Мы люди негордые, да и эти мероприятия, которые тут пафосно пишут "Войдут в историю" не для нас.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Войдут в историю: в Калуге наградили неравнодушных писателей и поэтов, затрагивающих современные проблемы
09:17 сегодня
3 854
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Вряд ли они к нам поедут.😃

...
Экономика и бизнес
Губернатор рассказал о связях Калужской области и Африки
09:04 сегодня
2 545
VGA

Иногда возникает ощущение, что связи гораздо теснее. Прям регион Африки.

...
Экономика и бизнес
Губернатор рассказал о связях Калужской области и Африки
19:49 20.09
2 545
Иностранный агент

Да, вспоминаю те времена с теплотой. Благодаря Александру на сайте был хоть какой-то интересный контент. Надеюсь, неуважаемая редакция достойно оплачивала ему его работу. Надеюсь, что с ним все в порядке.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Калужские волонтеры показали школьникам Тарусы, как обращаться с боевым оружием и оказывать первую помощь раненым
19:17 20.09
6 1599
Иностранный агент

Это классика поэзии периода СВО

...
Статьи, аналитика, репортажи
Войдут в историю: в Калуге наградили неравнодушных писателей и поэтов, затрагивающих современные проблемы
19:09 20.09
3 854
ajax

Явно заужена проезжая часть, неужели не видно? Ни разметки, ни ограждений, ни фонарей!!!

...
Авто и транспорт
В Калужской области проконтролируют дороги, по которым ездят школьные автобусы
19:02 20.09
1 591
ajax

Не было среди приглашённых ни А.Князева, ни меня, ни других активистов - комментаторов, которые хоть и не "члены", но не менее неравнодушнее иных и любят свой край уж нисколько не меньше "номенклатурщиков"! Верно, Александр?

...
Статьи, аналитика, репортажи
Войдут в историю: в Калуге наградили неравнодушных писателей и поэтов, затрагивающих современные проблемы
18:41 20.09
3 854
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Ясное дело что не жена.

...
Происшествия
В Калужской области женщина умерла во время секса в машине
14:01 20.09
7 5310
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Откуда они только берут эти кандидаты наук примеры семейного воспитания.

...
Общество
Вопрос многодетности обсудили на конференции в Калужской области
13:47 20.09
2 981
Афиша
Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
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