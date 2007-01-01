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Калужане жалуются на рост коммунальных тарифов

На днях в соцсетях жительница Людиново задалась вопросом: только в их городе так резко подорожала коммуналка или в других так же.
Дмитрий Ивьев
11:10 сегодня
1 406
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Ситуацию прокомментировали в министерстве конкурентной политики региона:

- С 1 июля текущего года на территории Калужской области были изменены все тарифы на коммунальные услуги, в том числе и по воде. В среднем по области тарифы по воде выросли на 10 %, кроме городов: Калуги (33%), Людиново (36%), Боровска (38%) и Обнинска (21%), где реализуются инвестиционные программы по модернизации и реконструкции инженерных водопроводных систем для безаварийной и круглосуточной работы. Одновременно с июля продолжена реализация мер социальной поддержки граждан. Все существующие льготы также увеличены на фактическую инфляцию.

А сколько вы в месяц платите за квартиру? Расскажите в комментариях!

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
Александр KU

Летний платёж стал больше на 2000 . Сухари на зиму уже сушим... это воровство. Особенно за услуги которые ни одна управляющая компания в Калуге не выполняет (содержание и то) . Стало 2400. В месяц. За что?? Ни уборки, ни замена того что устарело. Да вообще никакого интереса к дому от Ук. 21 век на дворе. А у нас до сих пор лампочки ильича. Это воры и жулики!!! Безнаказанно воруют деньги. Горите в а^у!

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужане жалуются на рост коммунальных тарифов
12:05 сегодня
1 383
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Мы люди негордые, да и эти мероприятия, которые тут пафосно пишут "Войдут в историю" не для нас.

...
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09:17 сегодня
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Вряд ли они к нам поедут.😃

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VGA

Иногда возникает ощущение, что связи гораздо теснее. Прям регион Африки.

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19:49 20.09
2 498
Иностранный агент

Да, вспоминаю те времена с теплотой. Благодаря Александру на сайте был хоть какой-то интересный контент. Надеюсь, неуважаемая редакция достойно оплачивала ему его работу. Надеюсь, что с ним все в порядке.

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Иностранный агент

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19:09 20.09
3 774
ajax

Явно заужена проезжая часть, неужели не видно? Ни разметки, ни ограждений, ни фонарей!!!

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В Калужской области проконтролируют дороги, по которым ездят школьные автобусы
19:02 20.09
1 549
ajax

Не было среди приглашённых ни А.Князева, ни меня, ни других активистов - комментаторов, которые хоть и не "члены", но не менее неравнодушнее иных и любят свой край уж нисколько не меньше "номенклатурщиков"! Верно, Александр?

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18:41 20.09
3 774
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Ясное дело что не жена.

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14:01 20.09
7 5266
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Откуда они только берут эти кандидаты наук примеры семейного воспитания.

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