Калужане жалуются на рост коммунальных тарифов
Ситуацию прокомментировали в министерстве конкурентной политики региона:
- С 1 июля текущего года на территории Калужской области были изменены все тарифы на коммунальные услуги, в том числе и по воде. В среднем по области тарифы по воде выросли на 10 %, кроме городов: Калуги (33%), Людиново (36%), Боровска (38%) и Обнинска (21%), где реализуются инвестиционные программы по модернизации и реконструкции инженерных водопроводных систем для безаварийной и круглосуточной работы. Одновременно с июля продолжена реализация мер социальной поддержки граждан. Все существующие льготы также увеличены на фактическую инфляцию.
А сколько вы в месяц платите за квартиру? Расскажите в комментариях!
Летний платёж стал больше на 2000 . Сухари на зиму уже сушим... это воровство. Особенно за услуги которые ни одна управляющая компания в Калуге не выполняет (содержание и то) . Стало 2400. В месяц. За что?? Ни уборки, ни замена того что устарело. Да вообще никакого интереса к дому от Ук. 21 век на дворе. А у нас до сих пор лампочки ильича. Это воры и жулики!!! Безнаказанно воруют деньги. Горите в а^у!...