Калужане жалуются на рост коммунальных тарифов

На днях в соцсетях жительница Людиново задалась вопросом: только в их городе так резко подорожала коммуналка или в других так же.

Ситуацию прокомментировали в министерстве конкурентной политики региона:

- С 1 июля текущего года на территории Калужской области были изменены все тарифы на коммунальные услуги, в том числе и по воде. В среднем по области тарифы по воде выросли на 10 %, кроме городов: Калуги (33%), Людиново (36%), Боровска (38%) и Обнинска (21%), где реализуются инвестиционные программы по модернизации и реконструкции инженерных водопроводных систем для безаварийной и круглосуточной работы. Одновременно с июля продолжена реализация мер социальной поддержки граждан. Все существующие льготы также увеличены на фактическую инфляцию.

А сколько вы в месяц платите за квартиру? Расскажите в комментариях!