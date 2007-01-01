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Электричество отключат на улице Телевизионной в Калуге

Дмитрий Ивьев

В четверг, 26 сентября, света не будет в домах 11, 13, 15, 19 и 21, сообщили в городской управе.

Дмитрий Ивьев 120 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники