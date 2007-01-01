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Недвижимость и ЖКХ

Электричество отключат на улице Телевизионной в Калуге

В четверг, 26 сентября, света не будет в домах 11, 13, 15, 19 и 21, сообщили в городской управе.
Дмитрий Ивьев
13:14 сегодня
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Это связано с проведением ремонтных работ.

Электричество отключат с 9:00 до 13:00.

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