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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге отключили электричество на улице Островского

Ремонтные работы проходят в пятницу, 20 сентября, рассказали энергетики.
Дмитрий Ивьев
09:41 сегодня
0 191
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В зону отключения попали дома15-63, 28-74.

Вернуть свет жителям обещают примерно в 17:00.

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Лента комментариев
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Пенсии — «это пережиток», их надо отменять, заявил глава научно-исследовательского финансового института при Минфине. Эта мысль не даёт покоя депутатам и СМИ, которые заговорили об отмене пенсии. Вполне возможно, в будущем распределительную пенсионную систему отменят.

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Поздравил бабушку, которая старше него ровно вдвое.

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11:59 сегодня
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best85

Не..... "за предоставление услуг ненадлежащего качества" Ст.238 Ук Р.Ф. )))

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Происшествия
В Калужской области женщина умерла во время секса в машине
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Наталья Галкина

Технопарк обеспечивает переподготовку и повышение квалификации педагогических работников СПО из всех субъектов РФ. Для этого созданы 30 лабораторий, которые оснащены новейшим оборудованием. Например сейчас в Технопарке идет образовательный процесс по 14 компетенциям: - Технология моды; - Электромонтаж; - Мобильная робототехника; - Бережливое производство; - Эксплуатация беспилотных авиасистем; - Внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных воздушных судов; - Неразрушающий контроль ; - Веб-технологии; - Изготовление прототипов (аддитивное производство); - Интернет вещей ; - Информационная безопасность ; - Летающая робототехника ; - Автоматизация бизнес-процессов организаций; - Мехатроника; - Мобильная робототехника. Подписывайтесь наши новости в ВК и будьте в курсе всех событий и мероприятий Технопарка. https://vk.com/ftpokaluga

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Здесь куются кадры: технопарку профобразования в Калуге исполняется год
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РодомИзСССР

Это их, "плохой" Денисов, специально златкой заражает, чтобы потом все спилить.😃

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Власти Калуги показали заражённое златкой дерево
10:49 сегодня
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ecilop

мтс сам заколебал со своими спам звонками (с предложениями ,тарифами и тп) и не имеет морального права говорить о борьбе со спамом!!!!!!

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Калужан спасли почти от 8 миллионов спам-звонков
10:48 сегодня
1 319
mrTJohn

Многие из тех, кто всю жизнь отчислял деньги на пенсию в ПФР и пр., тоже остались без пенсии, т.к. просто теперь до неё не доживут.

...
Общество
Калужские самозанятые остаются без пенсии
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mrTJohn

И так стараются. Не взвинчивают цены на товары, а уменьшают их количество в упаковке.

...
Общество
Калужским магазинам порекомендовали внимательнее относиться к людям с электрокардиостимуляторами
09:34 сегодня
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Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
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