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Недвижимость и ЖКХ

В Людиново начали возвращать воду

Из-за аварии на сетях там отключили водоснабжение с 23:00 среды, 18 сентября.
Дмитрий Ивьев
11:12 сегодня
0 231
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- Работы на сетях водоснабжения завершены, - сообщил в 11:09 четверга глава районной администрации Стефан Перевалов. - Система наполняется. Для безопасного запуска специалисты водоканала плавно поднимают давление со станции второго подъема.

По его словам, скоро давление воды восстановится.

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