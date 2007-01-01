В Людиново начали возвращать воду
Из-за аварии на сетях там отключили водоснабжение с 23:00 среды, 18 сентября.
- Работы на сетях водоснабжения завершены, - сообщил в 11:09 четверга глава районной администрации Стефан Перевалов. - Система наполняется. Для безопасного запуска специалисты водоканала плавно поднимают давление со станции второго подъема.
По его словам, скоро давление воды восстановится.
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