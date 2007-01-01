В Людиново отключили воду
Из-за аварии на сетях весь город остался без водоснабжения с 23:00 среды, 18 сентября.
Вернуть воду обещали к 7 утра, однако коммунальщики не успели завершить работы.
- До 7 утра закончить работы не удалось. Приношу свои извинения, - прокомментировал ситуацию утром 19 сентября глава районной администрации Стефан Перевалов.
По его словам, вода должна была появиться около 9 часов, но пока никаких новых сведений не поступало.
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Лента комментариев
elisei
ощущение как будто,специально по расписанию пустили все,один уехал,другой сразу приехал..На конечных постояли,для видео дали указания ехать по интервалу.А когда не надо,фиг дождешься.По крайней мере в 23 года ездил на фомушина(в бассейн)особенно вечером после 7 стоишь минут 10-15 ждешь эти автобусы,троллейбусы.А зимой еще больше....
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