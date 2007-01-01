В Людиново отключили воду

Из-за аварии на сетях весь город остался без водоснабжения с 23:00 среды, 18 сентября.

Вернуть воду обещали к 7 утра, однако коммунальщики не успели завершить работы.

- До 7 утра закончить работы не удалось. Приношу свои извинения, - прокомментировал ситуацию утром 19 сентября глава районной администрации Стефан Перевалов.

По его словам, вода должна была появиться около 9 часов, но пока никаких новых сведений не поступало.