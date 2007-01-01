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Недвижимость и ЖКХ

В Людиново отключили воду

Из-за аварии на сетях весь город остался без водоснабжения с 23:00 среды, 18 сентября.
Дмитрий Ивьев
09:38 сегодня
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Вернуть воду обещали к 7 утра, однако коммунальщики не успели завершить работы.

- До 7 утра закончить работы не удалось. Приношу свои извинения, - прокомментировал ситуацию утром 19 сентября глава районной администрации Стефан Перевалов.

По его словам, вода должна была появиться около 9 часов, но пока никаких новых сведений не поступало.

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Нормальные столбики,не гони волны! Я бы ещё и "лежачих"полицейских" добавил перед пешеходными переходами .

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29 часто ездят. Вечером 26 мало и 4

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Эти столбики не предназначены для разграничения транспортных потоков. Это временные сигнальные ограждения, устанавливаемые на время ремонтных работ. Причем ооочень недешевые. Иных функций у этих столбиков нет!

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76-й ходил ведь раньше до "Кошелева" , и было нормально всё. А теперь ходит полупустой на достаточно коротком маршруте. Продлите до "кошелька" и сразу в 29-ом свободнее будет.

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Pro Fun

этот автомобиль, что на фото

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elisei

ощущение как будто,специально по расписанию пустили все,один уехал,другой сразу приехал..На конечных постояли,для видео дали указания ехать по интервалу.А когда не надо,фиг дождешься.По крайней мере в 23 года ездил на фомушина(в бассейн)особенно вечером после 7 стоишь минут 10-15 ждешь эти автобусы,троллейбусы.А зимой еще больше.

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