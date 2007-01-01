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Недвижимость и ЖКХ

На окраине Калуги отключат электричество 19 сентября

Дмитрий Ивьев
15:21 сегодня
0 189
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В четверг света не будет на улицах Льва Толстого и частично на Советской в Турынино, а также в деревне Ждамирово, рассказали в городской управе.

Там пройдут ремонтные работы.

Электричество отключат с 9:00 до 17:00.

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Лента комментариев
ecilop

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Чего делать то будут?

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"Точные даты и схемы объезда власти обещают опубликовать позже."

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Кто-то вёл счёт ударам?

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Кто-то сомневался? Губер из поездок не вылазит, подчинённые в это время курят бамбук, присмотра за ними нет, вот и - результат! Срыв сроков - постоянно!

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лучше бы сделали кольцевой, через аненки

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это какое он там слово сдержал ? ))) третье или четвертое ? слова этих постобрехов ничего не стоят.

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нико

На ваших схемах можно что то понять? Мелко и плохо видно.

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