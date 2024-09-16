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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

Калужане тратят 9,4% своих денег на ЖКХ и топливо

Дмитрий Ивьев
10:33 сегодня
0 184
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В российском рейтинге наш регион оказался на 39 месте, сообщили 16 сентября в РИА Новости.

За год траты выросли на 0,3 процентного пункта – до 4491 рубля в месяц на семью.

Наименьшая доля расходов на коммуналку и топливо зафиксирована в Астраханской области – 6,3%. Наибольшая – в Чукотском автономном округе (14%).

В среднем по России показатель равен калужскому – 9,4%.

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Лента комментариев
Василёк

типа чинуши думают, что кто-то им на слово поверит ? где результаты проверки деревьев с утвержденным планом ?

...
Благоустройство
В Калуге на Театральной спиливают деревья
08:51 сегодня
3 1694
Василёк

путин не играет в футбол.

...
Общество
В Калуге состоялся "прокурорский футбол"
08:49 сегодня
1 734
shurup

Там выпиливают сухие и больные деревья, сообщили в городской управе.

...
Благоустройство
В Калуге начали массово пилить деревья на улице Театральной
07:52 сегодня
8 1766
mrTJohn

Не далек, похоже, тот день, когда деловое сотрудничество придется налаживать с Таджикистаном, Гондурасом и крупными индустриальными центрами Монголии.

...
Экономика и бизнес
Экономика Калужской области выросла на 21,8%
07:28 сегодня
3 765
mrTJohn

А обрабатывать от вредителей можно как-то деревья? Хотя бы белить стволы по-дедовски.

...
Благоустройство
В Калуге на Театральной спиливают деревья
07:18 сегодня
3 1694
Tomer Savoia

Ну вот те, что со Сквера Мира убрали, на площади Победы и установят!

...
Авто и транспорт
В Калуге опять сдвинули сроки ремонта площади Победы
06:12 сегодня
5 1906
ILR

Посидели, посидели - и решили, что экономика выросла на 21,8%...😊

...
Экономика и бизнес
Экономика Калужской области выросла на 21,8%
20:54 15.09
3 765
Mubuca

Принимал в гостях-это как?

...
Спорт
«Калуга» пропустила на последней минуте и умудрилась отыграться
19:26 15.09
1 986
kaluga2

Этот бычара научит, как родину любить.

...
Образование
Калужские волонтеры провели мастер-класс для школьников Тарусы
19:07 15.09
2 587
Александр KU

Спросите у жителей хотят ли он там видеть жк? Или может все таки лучше парк атракционов или аквапарк или стадион. Центр города должен быть для людей!

...
Недвижимость и ЖКХ
Пустырь в центре Калуги застроят многоэтажными домами
16:35 15.09
11 10643
Афиша
Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
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