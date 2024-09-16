Калужане тратят 9,4% своих денег на ЖКХ и топливо

В российском рейтинге наш регион оказался на 39 месте, сообщили 16 сентября в РИА Новости.

За год траты выросли на 0,3 процентного пункта – до 4491 рубля в месяц на семью.

Наименьшая доля расходов на коммуналку и топливо зафиксирована в Астраханской области – 6,3%. Наибольшая – в Чукотском автономном округе (14%).

В среднем по России показатель равен калужскому – 9,4%.