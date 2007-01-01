В Людиново отключат воду
Работы по реконструкции водовода пройдут в среду, 18 сентября, с 8:00 до 22:00, рассказали в администрации города.
Воды не будет на следующих улицах:
- ул. Осипенко,
- ул. Шумавцова,
- ул. Салтыкова-Щедрина,
- ул. Тепловозная,
- ул. Механизаторов,
- ул. Апатьева,
- ул. Сестёр Хотеевых,
- ул. Плеханова,
- пр-т Машиностроителей,
- ул. Московская,
- ул. Маяковского,
- ул. Рагули,
- ул. Фокина.
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