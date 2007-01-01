175

В Людиново отключат воду

Дмитрий Ивьев

Работы по реконструкции водовода пройдут в среду, 18 сентября, с 8:00 до 22:00, рассказали в администрации города.

Дмитрий Ивьев 175 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники