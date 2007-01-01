+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге раскопали пешеходную часть улицы Театральной
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге раскопали пешеходную часть улицы Театральной

Теплотрассы ремонтируют не только во дворах по всему городу, но и в самом центре областной столицы.
Дмитрий Ивьев
12:00 сегодня
1 100
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Огромную яму пока можно наблюдать в районе домов 3-5 на Театральной.

Как пояснили в «Калугатеплосети», идёт подготовка к отопительному сезону.

Напомним, на этой неделе губернатор Владислав Шапша давал поручение, чтобы всё было готово к пуску тепла с 15 сентября.

Новости по тегу
жкх благоустройство
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
mik27

Летом что они все делали

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге раскопали пешеходную часть улицы Театральной
12:15 сегодня
1 92
mik27

Это там дом поджигали

...
Недвижимость и ЖКХ
Пустырь в центре Калуги застроят многоэтажными домами
11:42 сегодня
3 613
mik27

К новому году хоть сделают ?

...
Авто и транспорт
В Калуге опять сдвинули сроки ремонта площади Победы
11:40 сегодня
2 275
Mubuca

Лучше бы построили футбольный стадион.

...
Недвижимость и ЖКХ
Пустырь в центре Калуги застроят многоэтажными домами
11:14 сегодня
3 613
Meshootka

"...возле дороги появится ограждение" - очень странная логика. На таком же кольце - сквере Мира ограждение убрали...

...
Авто и транспорт
В Калуге опять сдвинули сроки ремонта площади Победы
10:21 сегодня
2 275
Meshootka

А зачем проводить слушания, если уже решили, что будут очередные "свечки"?

...
Недвижимость и ЖКХ
Пустырь в центре Калуги застроят многоэтажными домами
09:48 сегодня
3 613
Василёк

кто-то на флажок засмотрелся ? А я говрил что он увеличит аварийность.

...
Происшествия
В Калуге «Опель» и «Инфинити» столкнулись у Гагаринского моста
22:38 13.09
1 910
Василёк

позорище на всю страну.

...
Благоустройство
В Калуге начали восстанавливать склон музея космонавтики
22:37 13.09
2 1173
Василёк

главное чтоб в первомайске о чем-то отчетаться ? А что с площадью победы притихли, кп40 ? Облизывали-облизывали горуправу. Наговаривали на граждан, что им только из-за бардюров не комфортно. Пели песни, что как ни к августу, так к сентябрю доделают. И что теперь ? Очередной приступ коллективной импотенции ?

...
Авто и транспорт
«Только ямы и разруха»: новый асфальт на улице Чижевского появится в 2025 году
22:36 13.09
3 968
mason

Сейчас проезжал по Пушкина, установили дополнительно знак "главная дорога" на Пушкина и на Королева. Теперь точно стало, как раньше 😀

...
Авто и транспорт
В Калуге поменяли разметку на улице Пушкина
20:54 13.09
11 2098
Афиша
Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6ImJYU0VtdE9hVVBJbk9RU1JDakVBbEE9PSIsInZhbHVlIjoiQWdJbFVxSmFRdTBlOFJRaTZRU0dydCt5V0FQU0ZPZm9RUERSZHBUdk5iWWRkWTlXZXcrL1poa1J1SW9malczNzFqNHJkZUhYNWZJMjQ5dE9sLzJJd3dqV3JmdlFBaUMwY3JPM1JpUTVncUR6NE9xZTdxNFFYWUo5UHVldnZ1MFh1dDdaOThjUGMvd1J5NGlyTVhaSGxXM3lqVzg4b1Q2MEx0WGZrQUNlQzYveHphdVZ4Z3NFVk80ZEJNWlRFc1NhSDY3Q1NwemcwMkNDQTZjd1VDUXdVcWFnNXVvdGV1eGQ3RzJDaFY5WnF3SUxIMWFJOHFxZGhScm4wRWJzNVkyQmVIRnpyVy9FbEFIUVpUOHJwYUFrUXZEbjhCN1Y5K1IvMlJqYkZ5QXBNU1c2Q1BzbG81UnorNGw4NWR2NHUvK0JJSHZSSnphZ2ZZLzRhTlpaR2xzWVVwenJreHY5ODIvZnMzRkY4ejhENXlieXpvUEZqVXUrWjE5QXlhbW16QWRWV2t1dW1KOWVlbmhncHZ6ZnlUZUtSZkNGWS96OUFvRVdqS1UwN3ZSQTJEaHYvYnorcTJmU3liYjNCS2NwZEZSWDArRUkxNnNHeHg5TzZORnBBazk1RVBLMGVSU1VwQXNUQzNmdk5VeC9sV2RyUzdPSFZzSEZyQ1JiOFgzM084S0QwV2c5bW1jWkdiSlJvaTlaVUI1ZVc1SzNXZjZ1aDFXYzgvVWpmcXluWFFHRUZPaVIrVGcwOTFNb3p3dnZTSkZPd3doMW9lWC9zUlhMWjNXKy91UkRJdkYrcXRGdHZuVFdYOFlSam9UWGhTMEFoaFJMbTUzOEpwNVdMS0txTmtERCIsIm1hYyI6ImEyNmY4MzU0ZmRlMjFiMGZkN2ZjM2Q2NDUwNWFjYzZmZmUyZTA1MzIzOWQ3MjJlYzA3OWUxMWE5ZmRlODExYzIiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImNLL3lzNnhlUlplUUQ2Qks0Snp1WHc9PSIsInZhbHVlIjoieHZQYnM4MEZZTEwwRU4vdy9DZDU3bWk1Y0lrV2VqWHZVbnp0YUN2eCt2NHhiOUdrZFpFM2NEZUdyTzI3MmZ5OFcyKzJRT3FNVWVVcTFnVWd3bTJCRG8wQlVIK1krS2VQeGNuNGFaRVpITmNGSjdSZ2Jnb0k0eCtpblo3ZXlONjVqb3k4UnVTVmZ6V0NNaGJJTGVqUWxpdi81RC9GaHpuMGFmMXFSQStRaGdwc1V1Q0ZMbDVNQ3VFLzNtTGNrY20zS1BtM25hUmpITjI3UkYzK3R1VFVjdWtNWVZGbFZSMUdoWm8yTnUwQ0hRV2taNUVYR1BCbS9NZjRqMTZYZTNpVjcvZWxkcFM3SlIwQU54Vy9wOHlZckkwY25hUDI3UkRDb3ZCUHRJWjBSUlVHRkMzREdoVVR3TWRJbDY2MG9XM1duNm5laS94UzRJaTBZaGRRZFV0cG4yTmxzbWFwZ2F3TzFJYXNJZmxIUVFpcXpUenp5WWY4cGd2UWdiQlpqQlRqQ0E1KzZUZHFTbGhpVzdzTVpvYmxwc1JUR1k1bUZFV1UzemtManR5UUs3WW81bTREeUdxQngwcXlLMzN6aGt0OCIsIm1hYyI6ImEyYmY1MzU4ZDE3MjZhOWEyMWM4OGZiMmU5ZjBjMWY3ODZjZjgyMjFkZTY3YzM1MTU3MzdjNGM2ZjJjMDlmNjAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+