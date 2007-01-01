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В Калуге раскопали пешеходную часть улицы Театральной

Дмитрий Ивьев

Теплотрассы ремонтируют не только во дворах по всему городу, но и в самом центре областной столицы.

Дмитрий Ивьев 100 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники