В Калуге раскопали пешеходную часть улицы Театральной
Теплотрассы ремонтируют не только во дворах по всему городу, но и в самом центре областной столицы.
Огромную яму пока можно наблюдать в районе домов 3-5 на Театральной.
Как пояснили в «Калугатеплосети», идёт подготовка к отопительному сезону.
Напомним, на этой неделе губернатор Владислав Шапша давал поручение, чтобы всё было готово к пуску тепла с 15 сентября.
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Лента комментариев
Василёк
главное чтоб в первомайске о чем-то отчетаться ? А что с площадью победы притихли, кп40 ? Облизывали-облизывали горуправу. Наговаривали на граждан, что им только из-за бардюров не комфортно. Пели песни, что как ни к августу, так к сентябрю доделают. И что теперь ? Очередной приступ коллективной импотенции ?...
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