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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

Пустырь в центре Калуги застроят многоэтажными домами

На участке между улицами Воронина, Московской и Огарева хотят создать не менее 70 000 квадратных метров жилья.
Дмитрий Ивьев
08:57 сегодня
3 624
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- Очень скоро будет разработан, подготовлен проект планировки территории, будут проведены публичные слушания, - рассказал на днях городской голова Дмитрий Денисов. - И в ближайшее время здесь появится очень красивый наш калужский современный квартальчик.

Постановление о комплексном развитии этой территории Денисов подписал ещё два года назад.

Согласно этому документу, участок должны застроить в течение 10 лет после подписания договора.

Границы застройки указаны жёлтым цветом.
Границы застройки указаны жёлтым цветом.

При этом пойдут под снос старые здания, которые стоят сейчас рядом с пустырем.

В постановлении говорится о сносе следующих домов:

  • Ул. Воронина, 13/52,
  • Ул. Воронина, 15,
  • Ул. Воронина, 17,
  • Ул. Воронина, 19,
  • Ул. Московская, 52а,
  • Ул. Московская, 56,
  • Ул. Московская, 58,
  • Ул. Московская, 60.
Часть существующих домов собираются снести.
Часть существующих домов собираются снести.

На этой территории не более 50% жилья может быть высотой в 10 этажей, два из которых подземные. Также не более 50% - малоэтажные, высота которых не превышает 4 этажей.

Какие-либо конкретные сроки реализации проекта и возможные застройщики пока не называются.

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Всего: 3 комментария
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Лента комментариев
mik27

Летом что они все делали

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге раскопали пешеходную часть улицы Театральной
12:15 сегодня
1 92
mik27

Это там дом поджигали

...
Недвижимость и ЖКХ
Пустырь в центре Калуги застроят многоэтажными домами
11:42 сегодня
3 613
mik27

К новому году хоть сделают ?

...
Авто и транспорт
В Калуге опять сдвинули сроки ремонта площади Победы
11:40 сегодня
2 275
Mubuca

Лучше бы построили футбольный стадион.

...
Недвижимость и ЖКХ
Пустырь в центре Калуги застроят многоэтажными домами
11:14 сегодня
3 613
Meshootka

"...возле дороги появится ограждение" - очень странная логика. На таком же кольце - сквере Мира ограждение убрали...

...
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В Калуге опять сдвинули сроки ремонта площади Победы
10:21 сегодня
2 275
Meshootka

А зачем проводить слушания, если уже решили, что будут очередные "свечки"?

...
Недвижимость и ЖКХ
Пустырь в центре Калуги застроят многоэтажными домами
09:48 сегодня
3 613
Василёк

кто-то на флажок засмотрелся ? А я говрил что он увеличит аварийность.

...
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Василёк

позорище на всю страну.

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22:37 13.09
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Василёк

главное чтоб в первомайске о чем-то отчетаться ? А что с площадью победы притихли, кп40 ? Облизывали-облизывали горуправу. Наговаривали на граждан, что им только из-за бардюров не комфортно. Пели песни, что как ни к августу, так к сентябрю доделают. И что теперь ? Очередной приступ коллективной импотенции ?

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22:36 13.09
3 968
mason

Сейчас проезжал по Пушкина, установили дополнительно знак "главная дорога" на Пушкина и на Королева. Теперь точно стало, как раньше 😀

...
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20:54 13.09
11 2098
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