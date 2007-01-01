Пустырь в центре Калуги застроят многоэтажными домами

На участке между улицами Воронина, Московской и Огарева хотят создать не менее 70 000 квадратных метров жилья.

- Очень скоро будет разработан, подготовлен проект планировки территории, будут проведены публичные слушания, - рассказал на днях городской голова Дмитрий Денисов. - И в ближайшее время здесь появится очень красивый наш калужский современный квартальчик.

Постановление о комплексном развитии этой территории Денисов подписал ещё два года назад.

Согласно этому документу, участок должны застроить в течение 10 лет после подписания договора.

Границы застройки указаны жёлтым цветом.

При этом пойдут под снос старые здания, которые стоят сейчас рядом с пустырем.

В постановлении говорится о сносе следующих домов:

Ул. Воронина, 13/52,

Ул. Воронина, 15,

Ул. Воронина, 17,

Ул. Воронина, 19,

Ул. Московская, 52а,

Ул. Московская, 56,

Ул. Московская, 58,

Ул. Московская, 60.

Часть существующих домов собираются снести.

На этой территории не более 50% жилья может быть высотой в 10 этажей, два из которых подземные. Также не более 50% - малоэтажные, высота которых не превышает 4 этажей.

Какие-либо конкретные сроки реализации проекта и возможные застройщики пока не называются.