Пустырь в центре Калуги застроят многоэтажными домами
- Очень скоро будет разработан, подготовлен проект планировки территории, будут проведены публичные слушания, - рассказал на днях городской голова Дмитрий Денисов. - И в ближайшее время здесь появится очень красивый наш калужский современный квартальчик.
Постановление о комплексном развитии этой территории Денисов подписал ещё два года назад.
Согласно этому документу, участок должны застроить в течение 10 лет после подписания договора.
При этом пойдут под снос старые здания, которые стоят сейчас рядом с пустырем.
В постановлении говорится о сносе следующих домов:
- Ул. Воронина, 13/52,
- Ул. Воронина, 15,
- Ул. Воронина, 17,
- Ул. Воронина, 19,
- Ул. Московская, 52а,
- Ул. Московская, 56,
- Ул. Московская, 58,
- Ул. Московская, 60.
На этой территории не более 50% жилья может быть высотой в 10 этажей, два из которых подземные. Также не более 50% - малоэтажные, высота которых не превышает 4 этажей.
Какие-либо конкретные сроки реализации проекта и возможные застройщики пока не называются.
главное чтоб в первомайске о чем-то отчетаться ? А что с площадью победы притихли, кп40 ? Облизывали-облизывали горуправу. Наговаривали на граждан, что им только из-за бардюров не комфортно. Пели песни, что как ни к августу, так к сентябрю доделают. И что теперь ? Очередной приступ коллективной импотенции ?...