Дома на четырех улицах Калуги останутся без электричества
Света не будет из-за ремонтных работ в понедельник, 16 сентября, сообщили энергетики.
Отключение с 8:00 до 18:00:
- ул. Островского, 15-63, 28-74,
- ул. Матросова, 27-71, 24-46,
- ул. Некрасова, 21-39, 20-32, 23а,
- ул. 2-ая Киёвка, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 7, 7а, 8, 9.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Василёк
главное чтоб в первомайске о чем-то отчетаться ? А что с площадью победы притихли, кп40 ? Облизывали-облизывали горуправу. Наговаривали на граждан, что им только из-за бардюров не комфортно. Пели песни, что как ни к августу, так к сентябрю доделают. И что теперь ? Очередной приступ коллективной импотенции ?...
Афиша