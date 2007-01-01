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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

Дома на четырех улицах Калуги останутся без электричества

Света не будет из-за ремонтных работ в понедельник, 16 сентября, сообщили энергетики.
Дмитрий Ивьев
15:52 сегодня
0 47
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  • ул. Островского, 15-63, 28-74,
  • ул. Матросова, 27-71, 24-46,
  • ул. Некрасова, 21-39, 20-32, 23а,
  • ул. 2-ая Киёвка, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 7, 7а, 8, 9.     

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Лента комментариев
mik27

Летом что они все делали

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге раскопали пешеходную часть улицы Театральной
12:15 сегодня
1 347
mik27

Это там дом поджигали

...
Недвижимость и ЖКХ
Пустырь в центре Калуги застроят многоэтажными домами
11:42 сегодня
3 1885
mik27

К новому году хоть сделают ?

...
Авто и транспорт
В Калуге опять сдвинули сроки ремонта площади Победы
11:40 сегодня
2 512
Mubuca

Лучше бы построили футбольный стадион.

...
Недвижимость и ЖКХ
Пустырь в центре Калуги застроят многоэтажными домами
11:14 сегодня
3 1885
Meshootka

"...возле дороги появится ограждение" - очень странная логика. На таком же кольце - сквере Мира ограждение убрали...

...
Авто и транспорт
В Калуге опять сдвинули сроки ремонта площади Победы
10:21 сегодня
2 512
Meshootka

А зачем проводить слушания, если уже решили, что будут очередные "свечки"?

...
Недвижимость и ЖКХ
Пустырь в центре Калуги застроят многоэтажными домами
09:48 сегодня
3 1885
Василёк

кто-то на флажок засмотрелся ? А я говрил что он увеличит аварийность.

...
Происшествия
В Калуге «Опель» и «Инфинити» столкнулись у Гагаринского моста
22:38 13.09
1 964
Василёк

позорище на всю страну.

...
Благоустройство
В Калуге начали восстанавливать склон музея космонавтики
22:37 13.09
2 1218
Василёк

главное чтоб в первомайске о чем-то отчетаться ? А что с площадью победы притихли, кп40 ? Облизывали-облизывали горуправу. Наговаривали на граждан, что им только из-за бардюров не комфортно. Пели песни, что как ни к августу, так к сентябрю доделают. И что теперь ? Очередной приступ коллективной импотенции ?

...
Авто и транспорт
«Только ямы и разруха»: новый асфальт на улице Чижевского появится в 2025 году
22:36 13.09
3 1022
mason

Сейчас проезжал по Пушкина, установили дополнительно знак "главная дорога" на Пушкина и на Королева. Теперь точно стало, как раньше 😀

...
Авто и транспорт
В Калуге поменяли разметку на улице Пушкина
20:54 13.09
11 2158
Афиша
Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
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