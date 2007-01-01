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На улице Московской отключат электричество

Дмитрий Ивьев

Света не будет в четверг, 12 сентября, с 13:00 до 17:00, сообщили в городской управе Калуги.

Дмитрий Ивьев 146 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники