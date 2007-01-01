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Недвижимость и ЖКХ

На улице Московской отключат электричество

Света не будет в четверг, 12 сентября, с 13:00 до 17:00, сообщили в городской управе Калуги.
Дмитрий Ивьев
08:10 сегодня
0 146
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Это связано с проведением ремонтных работ.

В зону отключения попадут три дома – номер 52, 52а и 52б.

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Лента комментариев
shurup

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Это точно. Старая церковь проповедала аскетизм, а новая погрязла в роскоши и фарисейтсве. За кусок хлеба с маслом и возможность покрасоваться в золотом шитье и убивали самыми варварскими способами т.н. еритиков.

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Увлечение гасторбайтерами до добра не доведут. Такое впечатление что жители Калужской области хуже знают обстановку чем готи из центра?

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Можно вопрос не по теме? А как вы относитесь к ношению медицинских масок?

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diskalugaman

За последние годы только вырубают, а если и сажают, то настолько безграмотно, что деревья погибают. Такая нынче власть в Калуге- вместо троллейбусов автобусы, вместо деревьев пеньки, вместо дорог асфальт на площади Старый торг по десятому разу.

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