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В Калуге организуют подвоз воды из-за массового отключения

Дмитрий Ивьев

Как мы уже рассказывали, воды не будет 11 сентября в северных районах.

Дмитрий Ивьев 520 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники