+20...+21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге организуют подвоз воды из-за массового отключения
Новость дня Недвижимость и ЖКХ

В Калуге организуют подвоз воды из-за массового отключения

Как мы уже рассказывали, воды не будет 11 сентября в северных районах.
Дмитрий Ивьев
15:53 сегодня
0 520
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Отключение из-за ремонтных работ запланировано с 9:00 до 18:00. В связи с этим водоканал призвал жителей сделать запасы воды.

Также будет организован подвоз по следующему графику:

  • 9:00-9:45 – ул. Дальняя, 25, 27, 29,
  • 9:00-10:00 – ул. Кибальчича, 4,
  • 9:00-22:00 – ул. Тарутинская, 231 к.7,
  • 10:00-11:00 – ул. Звездная, 19а,
  • 10:15-11:15 – ул. Малоярославецкая, 4,
  • 11:30-12:30 – ул. Кубяка, 4,
  • 11:45-12:30 – ул. В.Никитиной, 37.
  • 12:45-13:45 – ул. Кубяка, 9 к.2, пер. Малинники, 13,
  • 13:30-14:00 – ул. Терепецкая, 9,
  • 14:15-14:45 – ул. Московская, 311 к. 5,
  • 14:15-15:30 – пер. Ольговский, 12,
  • 15:00-15:30 – ул. Московская, 311 к. 1,
  • 15:45-16:45 – ул. Дружбы, 12,
  • 16:00-17:00 – ул. Дорожная, 34,
  • 17:00-18:00 – ул. Тарутинская, 171 к.2,
  • 17:15-18:00 – Канищево, ул. Новая, 7-9.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
8 оценили
0%
13%
0%
0%
13%
75%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Эдуард Самсонов

Значит Мишустин опять приедет!Будим показывать снегоуборочные машины,а для чего они нужны ещё???

...
Авто и транспорт
Для Калуги закупили 10 снегоуборочных машин
17:50 сегодня
1 232
Василёк

забыли качество покрытия проверить на беговых дорожках, которое пришло в негодность уже спустя пару месяцев, а так же расчириканный всякими каракулями так называемый памп-трэк. И в следующий раз количество заборов попробуйте сосчитать, а то у меня не получилось.

...
Общество
Почему скандал с деревянными воротами сквера Волкова оказался дутым?
17:24 сегодня
2 2365
Василёк

я уже много раз писал, что забор на богородицкой перекрыл единственный с той стороны спуск в овраг и дальше к реке. Регулярно там проезжаю - буду наблюдать за тем как решиться этот вопрос.

...
Благоустройство
Власти Калуги ищут владельцев заборов
17:20 сегодня
2 1708
йЮкея

Да уж, умом дебилов не понять

...
Благоустройство
В Калуге новый пешеходный переход появился у Каменного моста
17:19 сегодня
5 561
Василёк

а почему мусорки не в уникальнейшем и достойнейшем комовском дизайне а-ля гмно и ветки ?

...
Благоустройство
В Калуге набережную Яченского водохранилища заставили контейнерами для мусора
17:17 сегодня
3 859
Беня Ли

Микрику уже выписали штраф?

...
Благоустройство
В Калуге новый пешеходный переход появился у Каменного моста
17:10 сегодня
5 561
Kas9l

140 метров до светофора. Неужели тяжело пройти?

...
Благоустройство
В Калуге новый пешеходный переход появился у Каменного моста
17:03 сегодня
5 561
ecilop

"переход сделали по многочисленным просьбам жителей."

...
Благоустройство
В Калуге новый пешеходный переход появился у Каменного моста
16:49 сегодня
5 561
Den83

Давно пора такие датчики внедрять ...

...
Авто и транспорт
В Калуге появилась новая подсветка пешеходных переходов
15:44 сегодня
1 563
kostindima

Ну тогда и под арками у 5 корпуса Бауманского и где вход в парк Культуры сделайте переход, там постоянно бегают через дорогу, а ничего, сойдет, 20 метров до перехода пройти не судьба. А еще лучше прямо на мосту нарисовать, чтобы туристам/пешеходам было удобно осматривать открывающиеся виды.

...
Благоустройство
В Калуге новый пешеходный переход появился у Каменного моста
15:01 сегодня
5 561
Афиша
Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IjdBWVZMdS9jb01hemFMQnZCMUNCOUE9PSIsInZhbHVlIjoiNmFoNklsSXZsTVhmYUdZZFNsTUJTUWtrNVllTnBCZ3ZJRlk3a21HVlVLNENTd0gxM3ByWkl2a0JNREI4SEgrbElHOXZVOGlIL1FPLzJWajNyaE9GbjBhdkxKRkkrc3VvOXVzUVQ2UnFsblpXWnE5eG5ncHRVM0cydHdVeGZZanVFeHZWRjJMK1VUY29KT0s3Yk85UEJNMjRxUlRFR3BUNFV5QnMvRzRONzNtZTJRT1QwQkpqYTQ1b1NqcTVZTFNrL1Z5a0NoeUZpazZGbUhZZ3JDK1hxTDd0ZGRvd1VFdUV6cnNKZkZuZXM2L2ZOYzUxM3pNMlIwcG8rUzkrM05hZXdHUFk5eWVnS1pQdVJONE9pR1E3NGxaZVFLeitkY2ZSMnZWbEk5MjB4Nkc2MHNVcjJMWkw5dXY0bVBNZ2s2MkFFOFpWTC9YT1FEb3FkSnNRalkyNTNqSjI0aGlJNGtTNWlNMFk3TjVwWU5IUWNRVURVVmZJdzZjNGl1TDFpOHQ1dWsxbGFUWW1EOHE5UU9mOHVqc3M2SDhxdUI0YlZDY3RwVC9hVDQ2MzNGblVIQmh3Q0FCWWxCUzNHM2QzdGxXSFJVcFZpbSs3cWsxRjlFVVorbmNsbVJxYi9YU0o2QzBtKy85SVJEQm5qTXFqS1NoSkx2YTc3WnR3YXBJSFdDOG1JSFA2TFk3NXlaQVpEMytYSFlnUVV5TmcrMDdjZFhraytSaHZVenVpZGwvMlFrZ3R1S0hrNkdHR2hZOFdTK2xxaFZHNFdwYm9jU1ZMd2N3UkJ2cmdSMllpSmxud3VlQk1FeWtzVTVMMldsdk5mT3ZMWWhSbFk4ZnMwU1lKajg5diIsIm1hYyI6IjUwODg1YjlmMDgzZTc4NmI4ZDBlNzE1MWUyMjE0MDViNmIwZTk1YWQ2M2U4YTg1ODQxMTExOGEwYTE0ODQxOTkiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InVDYkVoZWRUYzlqODNMK0ZrWjNRN0E9PSIsInZhbHVlIjoiUVoyZjVaU0NsdTF3a1pxOHdkKzFkYXpFOU9wK1hhUVU3bnRqOWY4REQ2UXpGcGpRTkZkK293N2h1TUNoY0RoY1BYczE4SndNYUY5VWxrd2RVSWwxbGZnL1VhclZObEwveFlFeFR0OFhtdWlGUkdQQUluQ2laa1VLa2k1aFY3TXVTS2lTODlva3BkanNVU2JWbkVxdzhKM1RQTWNJWmdxTGZyc0J6ZmZTWjJ3ZWRXR0VGOWM5cXdhM3p5LzZVM25LMWhZcmpieDZGMHRZRHcvTEJsZzdJaFlocVRsYUI4TDZiNDZ6NEJ6K0UrZSsycDk2ZDg1UCtCOC81KzBjYVNXNE04SkFzM2VuZ3VKZk1MeWlXNVgyMi9xamxkR3hheHFHVnRxWDNxUFBHZ3BXTFNVMXR2cnVXUEpxOS8yTkh6VWhIVW0vZVNuMmR6aWJoTnBPOVZUK2h6WWJxSWxSQUJqOXUvNmV4eHF5UnNDYUd1R2xYcXJicWsrcm1RQ1dzaFVibTd6ZVdhVlRpQW8vUm1PbEpFWHdkUlNsZ3pnSXJpbzMwVDVHVURvTGtGUDAzdDVZR0ppbGI2eFU5U2xoYTVvUCIsIm1hYyI6ImMxZGY1MGYzNDFlMDlmOTk0ZjAxMjNhNDQ3ZWRiYzNmOTdjNzcwNDE4ZTEzMDliMWYyMGQyYmZiMjY1YWE0MTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+