В Калуге организуют подвоз воды из-за массового отключения
Как мы уже рассказывали, воды не будет 11 сентября в северных районах.
Отключение из-за ремонтных работ запланировано с 9:00 до 18:00. В связи с этим водоканал призвал жителей сделать запасы воды.
Также будет организован подвоз по следующему графику:
- 9:00-9:45 – ул. Дальняя, 25, 27, 29,
- 9:00-10:00 – ул. Кибальчича, 4,
- 9:00-22:00 – ул. Тарутинская, 231 к.7,
- 10:00-11:00 – ул. Звездная, 19а,
- 10:15-11:15 – ул. Малоярославецкая, 4,
- 11:30-12:30 – ул. Кубяка, 4,
- 11:45-12:30 – ул. В.Никитиной, 37.
- 12:45-13:45 – ул. Кубяка, 9 к.2, пер. Малинники, 13,
- 13:30-14:00 – ул. Терепецкая, 9,
- 14:15-14:45 – ул. Московская, 311 к. 5,
- 14:15-15:30 – пер. Ольговский, 12,
- 15:00-15:30 – ул. Московская, 311 к. 1,
- 15:45-16:45 – ул. Дружбы, 12,
- 16:00-17:00 – ул. Дорожная, 34,
- 17:00-18:00 – ул. Тарутинская, 171 к.2,
- 17:15-18:00 – Канищево, ул. Новая, 7-9.
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Лента комментариев
kostindima
Ну тогда и под арками у 5 корпуса Бауманского и где вход в парк Культуры сделайте переход, там постоянно бегают через дорогу, а ничего, сойдет, 20 метров до перехода пройти не судьба. А еще лучше прямо на мосту нарисовать, чтобы туристам/пешеходам было удобно осматривать открывающиеся виды....
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