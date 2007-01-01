Воду в центре Калуги отключили из-за утечки

Она бьёт из-под земли в районе дома №13 на улице Гагарина.

Дальше ручеек течет по двору и заворачивает к скверу Волкова.

В городской управе об утечке сообщили в понедельник. При этом начало ремонтных работ перенесли на утром вторника, чтобы не оставлять жителей многоэтажек без воды вечером.

Сейчас на месте уже работает бригада водоканала. Несколько многоэтажек на Гагарина пришлось пока отключить от водоснабжения.

Сроки проведения работ пока не называются.