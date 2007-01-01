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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

Воду в центре Калуги отключили из-за утечки

Она бьёт из-под земли в районе дома №13 на улице Гагарина.
Дмитрий Ивьев
09:37 сегодня
0 514
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Дальше ручеек течет по двору и заворачивает к скверу Волкова.

В городской управе об утечке сообщили в понедельник. При этом начало ремонтных работ перенесли на утром вторника, чтобы не оставлять жителей многоэтажек без воды вечером.

Сейчас на месте уже работает бригада водоканала. Несколько многоэтажек на Гагарина пришлось пока отключить от водоснабжения.

Сроки проведения работ пока не называются.

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Лента комментариев
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lzz-lena

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