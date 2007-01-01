760 миллионов рублей вложили в модернизацию калужских теплосетей

Такой объем финансирования за текущий сезон назвало 9 сентября правительство региона.

К отопительному сезону подрядчики меняют 18 километров сетей за счет денег публично-правовой компании «Фонд развития территорий».

За деньги казначейского кредита поменяли теплосети и провели реконструкцию котельной на Кропоткина.

Из областного бюджета по программе «Энергосбережение» выделили 200 миллионов на замену теплосетей в районах.