760 миллионов рублей вложили в модернизацию калужских теплосетей
Такой объем финансирования за текущий сезон назвало 9 сентября правительство региона.
К отопительному сезону подрядчики меняют 18 километров сетей за счет денег публично-правовой компании «Фонд развития территорий».
За деньги казначейского кредита поменяли теплосети и провели реконструкцию котельной на Кропоткина.
Из областного бюджета по программе «Энергосбережение» выделили 200 миллионов на замену теплосетей в районах.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Александр KU
Не хрен ставить машины во дворах и натягивать цепочки там гле раньше был газон. Везде этот автохлам, потом удивляемся почему в Калуге люди не доживают до 50-60 лет, да потому что ленивые, купил машину, купи гараж или ставь на стоянку. Привыкли к бесплатному. Платите тогда отчисления за исправления экологии....
Афиша