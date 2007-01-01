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Недвижимость и ЖКХ

Губернатор обязал глав муниципалитетов лично отвечать за подготовку к отопительному сезону

Всю инфраструктуру должны подготовить к 15 сентября, сообщил в понедельник на заседании правительства Владислав Шапша.
Дмитрий Ивьев
14:37 сегодня
0 249
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Отдельное внимание он поручил уделить Калуге, где ведется модернизация систем отопления.

Также проверки ждут районы, которые в прошлом году году не получили паспорта готовности: Воротынск, Малоярославец, Спас-Деменский район, село Совхоз Боровский и деревня Совьяки Боровского района, а также Товарково. 

Шапша предупредил чиновников, что теплый сентябрь быстро может смениться холодом, поэтому все должно быть готово к отопительному сезону.

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Лента комментариев
Александр KU

Клещи уже в черте города кусают. Вообще забили на обработку!

...
Общество
69 калужан стали жертвами клещей
13:23 сегодня
1 407
Александр KU

Поэтому весь город перекопан?

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калужской области 97% объектов ЖКХ подготовили к отопительному сезону
13:22 сегодня
1 376
Александр KU

Не хрен ставить машины во дворах и натягивать цепочки там гле раньше был газон. Везде этот автохлам, потом удивляемся почему в Калуге люди не доживают до 50-60 лет, да потому что ленивые, купил машину, купи гараж или ставь на стоянку. Привыкли к бесплатному. Платите тогда отчисления за исправления экологии.

...
Криминал
Калужанка сожгла машину соседа
13:21 сегодня
1 697
5588

Очередной унылый "шедевр" на государственные деньги ...😡

...
Авто и транспорт
В Калуге киношники перекрыли улицу Никитина
12:06 сегодня
1 1057
5588

Курва.... Временные неудобства? Это шутка такая? Не нашел в тексте слова - лопата....

...
Авто и транспорт
Новый асфальт на улице Московской в Калуге положат на следующей неделе
12:04 сегодня
2 1280
5588

Дурная голова ногам покоя не дает... Сначала деревья пытались обрезать- но поняли что не умеют, теперь решили все спилить нафиг - но вскоре поймут что нужно раскорчевывать и сажать новые - а они это не умеют...

...
Благоустройство
В Калуге начали массово выпиливать деревья
12:01 сегодня
6 3234
5588

Благостно 😇

...
Благоустройство
В Калуге отказались от постройки деревянных ворот в сквере Волкова за 5 миллионов рублей
11:57 сегодня
3 1754
5588

Сегодня такой экземпляр по Барикад шпарил по осевой линии и возмущался что его не пропускают ....

...
Происшествия
В Калужской области автомобиль сбил велосипедиста
11:56 сегодня
3 831
5588

Просто калужане изучили места установки камер и стараютс не попадаться, а как "гоняли" так и "гоняют"... 140-160 вполне себе не редкость... Все эти данные с камер - оправдание вымогательства. Профилактики и безопасности в этом нет ни на копейку.

...
Авто и транспорт
Калужане стали меньше гонять на дорогах
11:54 сегодня
2 604
Den83

Просто выучили где стоят камеры

...
Авто и транспорт
Калужане стали меньше гонять на дорогах
11:32 сегодня
2 604
Афиша
Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
Новости компаний
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