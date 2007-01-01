Губернатор обязал глав муниципалитетов лично отвечать за подготовку к отопительному сезону

Всю инфраструктуру должны подготовить к 15 сентября, сообщил в понедельник на заседании правительства Владислав Шапша.

Отдельное внимание он поручил уделить Калуге, где ведется модернизация систем отопления.

Также проверки ждут районы, которые в прошлом году году не получили паспорта готовности: Воротынск, Малоярославец, Спас-Деменский район, село Совхоз Боровский и деревня Совьяки Боровского района, а также Товарково.

Шапша предупредил чиновников, что теплый сентябрь быстро может смениться холодом, поэтому все должно быть готово к отопительному сезону.