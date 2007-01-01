Губернатор обязал глав муниципалитетов лично отвечать за подготовку к отопительному сезону
Отдельное внимание он поручил уделить Калуге, где ведется модернизация систем отопления.
Также проверки ждут районы, которые в прошлом году году не получили паспорта готовности: Воротынск, Малоярославец, Спас-Деменский район, село Совхоз Боровский и деревня Совьяки Боровского района, а также Товарково.
Шапша предупредил чиновников, что теплый сентябрь быстро может смениться холодом, поэтому все должно быть готово к отопительному сезону.
Не хрен ставить машины во дворах и натягивать цепочки там гле раньше был газон. Везде этот автохлам, потом удивляемся почему в Калуге люди не доживают до 50-60 лет, да потому что ленивые, купил машину, купи гараж или ставь на стоянку. Привыкли к бесплатному. Платите тогда отчисления за исправления экологии....