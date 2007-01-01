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В Калужской области 97% объектов ЖКХ подготовили к отопительному сезону

Дмитрий Ивьев

Такие данные в понедельник, 9 сентября, озвучил на заседании правительства министр строительства и ЖКХ Александр Шпиренко.

Дмитрий Ивьев 190 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники