В Калужской области 97% объектов ЖКХ подготовили к отопительному сезону
Такие данные в понедельник, 9 сентября, озвучил на заседании правительства министр строительства и ЖКХ Александр Шпиренко.
К зиме готовят 566 котельных.
Кроме того, энергетики расчистили 1,2 тысячи гектаров трасс вдоль высоковольтных линий.
По сравнению с прошлым годом, число происшествий уменьшилось на 8,4%. Калужская область вошла в 30 лучших регионов России по динамике снижения аварийности.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Людмила Матвеева(Архипова )
У нас 10.2022 спилили 42 дерева за домом Степана Разина 99. Звонили спрашивали почему. Ответили, что у нас шесть аварийных деревьев. Потом, что ЖКХ решает какие деревья рубить. Ничего не посадили. Посадка будет когда прийдут деньги на посадку. И воз и ныне там. Мы смотрим на окна КЭМзы они на нас....
Афиша