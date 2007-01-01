Дома на четырех улицах Калуги останутся без электричества
Света не будет во вторник, 10 сентября, из-за проведения ремонтных работ, рассказали в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 9:00 до 18:00:
- ул. 2-ая Киёвка, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 7, 7а, 8, 9,
- ул. Матросова, 27-71, 24-46,
- ул. Некрасова, 21-39, 20-32, 23а,
- ул. Островского, 15-63, 28-74.
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Лента комментариев
Александр KU
Не хрен ставить машины во дворах и натягивать цепочки там гле раньше был газон. Везде этот автохлам, потом удивляемся почему в Калуге люди не доживают до 50-60 лет, да потому что ленивые, купил машину, купи гараж или ставь на стоянку. Привыкли к бесплатному. Платите тогда отчисления за исправления экологии....
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