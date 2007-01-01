Калужский район останется без электричества

В воскресенье, 8 сентября, света не будет в многоквартирных домах в Тайфуновской слободе, рассказали энергетики.

В воскресенье, 8 сентября, света не будет в многоквартирных домах в Тайфуновской слободе, рассказали энергетики.

Под отключение попадут дома с 51 по 91.

Электричества не будет с 8:00 до 13:00.