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Недвижимость и ЖКХ

Калужский район останется без электричества

В воскресенье, 8 сентября, света не будет в многоквартирных домах в Тайфуновской слободе, рассказали энергетики.
Дмитрий Ивьев
16:20 сегодня
0 211
Фото: Яндекс.Карты.
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В воскресенье, 8 сентября, света не будет в многоквартирных домах в Тайфуновской слободе, рассказали энергетики.

Под отключение попадут дома с 51 по 91.

Электричества не будет с 8:00 до 13:00.

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Зеленая планета

Вопрос к Руководителю управления городским зозяйством Александру Альбертовичу: как определяется процент поражения зелёного насаждения, почему не решается вопрос замены больных деревьев на молодые здоровые одновременно? Нарушается биобаланс экосистемы. По всему городу голый асфальт и уничтоженная трава. Вы понимаете к чему приведёт опустынивание и уничтожение зелёных насажденмй?

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