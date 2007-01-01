Северная часть Калуги останется без воды

Ремонтные работы пройдут в среду, 11 сентября, с 9:00 до 18:00, рассказали в водоканале.

Может наблюдаться пониженное давление или полное отсутствие воды в следующих районах и на улицах:

мкр. Северный,

мкр. Кубяка,

мкр. Байконур,

мкр. Канищево,

мкр. Терепец,

мкр. Малинники,

мкр. Ольговка,

мкр. Малиновка (до 22:00),

д. Лихун,

д. Швейцарская,

часть ул. Тарутинская,

пер. Сельский,

ул. Яновских,

ул. Михайловская,

ул. Сретенская,

ул. Дальняя,

ул. Светлая,

ул. Терепецкая.

В зону отключения попадут несколько школ и детских садов, а также поликлиника.