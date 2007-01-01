Северная часть Калуги останется без воды
Ремонтные работы пройдут в среду, 11 сентября, с 9:00 до 18:00, рассказали в водоканале.
Может наблюдаться пониженное давление или полное отсутствие воды в следующих районах и на улицах:
- мкр. Северный,
- мкр. Кубяка,
- мкр. Байконур,
- мкр. Канищево,
- мкр. Терепец,
- мкр. Малинники,
- мкр. Ольговка,
- мкр. Малиновка (до 22:00),
- д. Лихун,
- д. Швейцарская,
- часть ул. Тарутинская,
- пер. Сельский,
- ул. Яновских,
- ул. Михайловская,
- ул. Сретенская,
- ул. Дальняя,
- ул. Светлая,
- ул. Терепецкая.
В зону отключения попадут несколько школ и детских садов, а также поликлиника.
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