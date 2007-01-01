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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

Северная часть Калуги останется без воды

Ремонтные работы пройдут в среду, 11 сентября, с 9:00 до 18:00, рассказали в водоканале.
Дмитрий Ивьев
12:07 сегодня
0 182
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Может наблюдаться пониженное давление или полное отсутствие воды в следующих районах и на улицах:

  • мкр. Северный,
  • мкр. Кубяка,
  • мкр. Байконур,
  • мкр. Канищево,
  • мкр. Терепец,
  • мкр. Малинники,
  • мкр. Ольговка,
  • мкр. Малиновка (до 22:00),
  • д. Лихун,
  • д. Швейцарская,
  • часть ул. Тарутинская,
  • пер. Сельский,
  • ул. Яновских,
  • ул. Михайловская,
  • ул. Сретенская,
  • ул. Дальняя,
  • ул. Светлая,
  • ул. Терепецкая.

В зону отключения попадут несколько школ и детских садов, а также поликлиника.

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Лента комментариев
Александр KU

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4 605
Александр KU

Опять автомобиль уносит жизни. Сделайте велодорожки, запретите паркинг во дворах, ограничте скорость авто в городе!

...
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11:11 сегодня
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maks17

Опять деревянную?Ничего серьезнее не придумали или у кого надо свой ДОЦ?

...
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09:59 сегодня
4 605
Александр Справедливый

Деревянные арки и лавки -фишка города и лично Комова!

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В Калуге собираются установить деревянную входную группу в сквере Волкова за 5 миллионов рублей
09:39 сегодня
4 605
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Мало Калуге заборов, а теперь ещё и никому не нужные пятимиллионные двери.

...
Благоустройство
В Калуге собираются установить деревянную входную группу в сквере Волкова за 5 миллионов рублей
09:16 сегодня
4 605
shurup

Опять не троллейбусы.

...
Авто и транспорт
Калуга закупит ещё 30 автобусов за 718 миллионов рублей
07:30 сегодня
3 1186
VGA

Ну, что сказать? Для культурного наследия этот дом после "реставрации" уже ничего не несет. Теперь можно снести и воткнуть на этом месте "свечку", тем более что в притык "свечка" уже есть (на втором фото чуть видна).

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге дом на Воронина отремонтировали после вмешательства прокуратуры
21:48 05.09
1 773
VGA

И хорошо. Транспорт должен быть виден на Я-карте, а не костылях каких-то.

...
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Транспорт Калуги перестал отображаться на онлайн-карте
20:34 05.09
2 2512
Sti

Ответ Прокуратуры - возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст 293 УК РФ

...
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Под Боровском дачники устроили настоящую войну за свой лес
18:37 05.09
2 8639
elisei

Мне кажется или пазиков меньше стало,правда я на общественном транспорте уже 1.5 года не езжу,да и городе не был так же,только такси..или мне пока красные только попадались,когда ехал куда то

...
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17:08 05.09
3 1186
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