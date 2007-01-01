Проблемы с водой возникли на улице Билибина в Калуге

Утром в пятницу, 6 сентября, наши читатели пожаловались на слабый напор холодной воды.

О причинах нам рассказали в областном водоканале:

- Действительно, в некоторых домах на Билибина наблюдается пониженное давление воды из-за нештатной ситуации на повысительно-насосной станции.

Сегодня в течение дня коммунальщики обещают провести обследование объекта.