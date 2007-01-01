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Недвижимость и ЖКХ

Проблемы с водой возникли на улице Билибина в Калуге

Утром в пятницу, 6 сентября, наши читатели пожаловались на слабый напор холодной воды.
Дмитрий Ивьев
09:29 сегодня
0 281
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О причинах нам рассказали в областном водоканале:

- Действительно, в некоторых домах на Билибина наблюдается пониженное давление воды из-за нештатной ситуации на повысительно-насосной станции.

Сегодня в течение дня коммунальщики обещают провести обследование объекта.

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