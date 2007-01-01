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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге жалуются на вонь в центре города

Канализация потекла у дома №6 на улице Дарвина.
Дмитрий Ивьев
12:38 сегодня
0 391
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Местные жители в четверг сообщили, что проблема наблюдается уже третий день.

- Специалисты знают о ситуации и уже работают над её устранением, стараются оперативно завершить работы, - заявили 5 сентября в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

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Лента комментариев
Meshootka

"По словам чиновника, он ходит пешком по городу и сам всё видит."

...
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В Калуге возникли проблемы с заменой теплотрасс
12:14 сегодня
2 776
ecilop

" ...В Калуге возникли проблемы с заменой теплотрасс..."

...
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В Калуге возникли проблемы с заменой теплотрасс
11:43 сегодня
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

 

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Общество
5 сентября в Калуге начала действовать женская Учительская семинария
11:14 сегодня
3 3452
best85

Не удивлён. Велосипедисты безбашенные! Ездят не соблюдая элементарных правил ПДД. Без светового оборудования,повернуть на право или лево - - водитель должен догадаться . А тёмное время суток их вообще можно заметить когда уже и тормозить бесполезно. Про светоотражающие жилеты вообще все забыли. А пешеходные переходы ?. Из десятка один спешится ...

...
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29 велосипедистов пострадали в авариях в Калужской области, двое погибли
09:45 сегодня
1 543
best85

Нормальное Явление! Это борьба за нравственность)) Дело-то нужно возбуждать не в отношении "борца за нравственность",а в отношении гражданина который стимулирует разложение общества. Его уже наказали на 70 т.рублей,ну и за аморальный образ жизни лет 5 принудительных работ. Не будет спроса ,не будет и предложений. Или официально разрешить этот вид деятельности. Налог в Гос.казну не будет лишним.

...
Криминал
Калужанин так и не дождался проститутку, которой перевел 70 тысяч рублей
09:18 сегодня
2 578
mrTJohn

А если бы пенсионер передал деньги через почту, задержали бы почту? Поймали ящерицу за хвост, короче.

...
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В Калужской области поймали 22-летнего курьера мошенников
07:46 сегодня
1 707
Tomer Savoia

"А кто это сделал?!"

...
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Горуправа доказала в суде, что склон Музея космонавтики сполз из-за ошибок проектировщика
07:06 сегодня
2 2996
ILR

И это красивый снимок?...😥

...
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Калужанин сделал красивый снимок Большой Медведицы
05:54 сегодня
1 1105
Shredder

Почему этот вопрос только щас поднимается, только спохватились что это одна из главных проблем в городе? Это надо было решить уже 10 лет назад.😡

...
Общество
В калужском сквере Мира хотят установить отпугиватель птиц
22:28 04.09
3 2099
L t

Этих лихачей надо наказывать, но почему так долго тянули с очевидцами или записями. Если даже и были какие то очевидцы всетаки время уже прошло и врятли вспомнят какие то подробности. Или запись на регистраторах уже переписана несколько раз.

...
Происшествия
В Калуге ищут очевидцев двух аварий
20:53 04.09
1 877
Афиша
Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
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