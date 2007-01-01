В Калуге жалуются на вонь в центре города

Канализация потекла у дома №6 на улице Дарвина.

Местные жители в четверг сообщили, что проблема наблюдается уже третий день.

- Специалисты знают о ситуации и уже работают над её устранением, стараются оперативно завершить работы, - заявили 5 сентября в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.