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Недвижимость и ЖКХ

Калужане смогут получать уведомление о смене статуса недвижимости на госуслугах

В электронный вид переведена услуга уведомлений о смене статуса недвижимости с жилого на нежилой и наоборот, рассказали 5 сентября в правительстве региона. 
Дмитрий Ивьев
11:57 сегодня
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Выдачу уведомлений производят органы местного самоуправления и в разряд электронных эта услуга переводится в рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Цифровая экономика».

Такая услуга оказывается бесплатно, а срок ее действий 45 календарных дней.

Сначала года заявки на уведомление о смене статуса помещений поступили от 97 жителей региона и 72 из них в электронном виде. 

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Не удивлён. Велосипедисты безбашенные! Ездят не соблюдая элементарных правил ПДД. Без светового оборудования,повернуть на право или лево - - водитель должен догадаться . А тёмное время суток их вообще можно заметить когда уже и тормозить бесполезно. Про светоотражающие жилеты вообще все забыли. А пешеходные переходы ?. Из десятка один спешится ...

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Нормальное Явление! Это борьба за нравственность)) Дело-то нужно возбуждать не в отношении "борца за нравственность",а в отношении гражданина который стимулирует разложение общества. Его уже наказали на 70 т.рублей,ну и за аморальный образ жизни лет 5 принудительных работ. Не будет спроса ,не будет и предложений. Или официально разрешить этот вид деятельности. Налог в Гос.казну не будет лишним.

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А если бы пенсионер передал деньги через почту, задержали бы почту? Поймали ящерицу за хвост, короче.

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И это красивый снимок?...😥

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Почему этот вопрос только щас поднимается, только спохватились что это одна из главных проблем в городе? Это надо было решить уже 10 лет назад.😡

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