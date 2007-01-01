Калужане смогут получать уведомление о смене статуса недвижимости на госуслугах

В электронный вид переведена услуга уведомлений о смене статуса недвижимости с жилого на нежилой и наоборот, рассказали 5 сентября в правительстве региона.

Выдачу уведомлений производят органы местного самоуправления и в разряд электронных эта услуга переводится в рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Цифровая экономика».

Такая услуга оказывается бесплатно, а срок ее действий 45 календарных дней.

Сначала года заявки на уведомление о смене статуса помещений поступили от 97 жителей региона и 72 из них в электронном виде.