Калужане смогут получать уведомление о смене статуса недвижимости на госуслугах
Выдачу уведомлений производят органы местного самоуправления и в разряд электронных эта услуга переводится в рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Цифровая экономика».
Такая услуга оказывается бесплатно, а срок ее действий 45 календарных дней.
Сначала года заявки на уведомление о смене статуса помещений поступили от 97 жителей региона и 72 из них в электронном виде.
Не удивлён. Велосипедисты безбашенные! Ездят не соблюдая элементарных правил ПДД. Без светового оборудования,повернуть на право или лево - - водитель должен догадаться . А тёмное время суток их вообще можно заметить когда уже и тормозить бесполезно. Про светоотражающие жилеты вообще все забыли. А пешеходные переходы ?. Из десятка один спешится ......
Нормальное Явление! Это борьба за нравственность)) Дело-то нужно возбуждать не в отношении "борца за нравственность",а в отношении гражданина который стимулирует разложение общества. Его уже наказали на 70 т.рублей,ну и за аморальный образ жизни лет 5 принудительных работ. Не будет спроса ,не будет и предложений. Или официально разрешить этот вид деятельности. Налог в Гос.казну не будет лишним....