" ...В Калуге возникли проблемы с заменой теплотрасс..."

На некоторых объектах есть отставание от графиков, сообщил 5 сентября городской голова Дмитрий Денисов.

На некоторых объектах есть отставание от графиков, сообщил 5 сентября городской голова Дмитрий Денисов.

По словам чиновника, он ходит пешком по городу и сам всё видит.

Денисов потребовал от подчинённых увеличить количество бригад.

Ранее коммунальщики заявили, что при необходимости готовы начать отопительный сезон уже на следующей неделе – с 15 сентября.