В Калуге возникли проблемы с заменой теплотрасс
На некоторых объектах есть отставание от графиков, сообщил 5 сентября городской голова Дмитрий Денисов.
По словам чиновника, он ходит пешком по городу и сам всё видит.
Денисов потребовал от подчинённых увеличить количество бригад.
Ранее коммунальщики заявили, что при необходимости готовы начать отопительный сезон уже на следующей неделе – с 15 сентября.
Не удивлён. Велосипедисты безбашенные! Ездят не соблюдая элементарных правил ПДД. Без светового оборудования,повернуть на право или лево - - водитель должен догадаться . А тёмное время суток их вообще можно заметить когда уже и тормозить бесполезно. Про светоотражающие жилеты вообще все забыли. А пешеходные переходы ?. Из десятка один спешится ......
Нормальное Явление! Это борьба за нравственность)) Дело-то нужно возбуждать не в отношении "борца за нравственность",а в отношении гражданина который стимулирует разложение общества. Его уже наказали на 70 т.рублей,ну и за аморальный образ жизни лет 5 принудительных работ. Не будет спроса ,не будет и предложений. Или официально разрешить этот вид деятельности. Налог в Гос.казну не будет лишним....