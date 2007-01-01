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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

Отопительный сезон в Калуге стартует 15 сентября с подачи тепла в соцучреждения

К началу первого месяца осени профильное министерство оценивает готовность объектов теплоснабжения к отопительному сезону в 95%.
Дмитрий Ивьев
07:48 сегодня
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Министр строительства и ЖКХ области Александр Шпиренко проверил готовность всех служб к приближающейся зиме.

По его словам, сейчас важно закончить работы по внутренним сетям и тепловым контурам домов, что находится в зоне ответственности управляющих компаний.

- Погода в сентябре своенравна, поэтому нужно быть готовыми к пуску тепла, прежде всего, социальных объектов: детских садов, школ, больниц, - заявил Шпиренко. - Дал поручение муниципалитетам и коммунальным службам при необходимости начать подавать тепло в социальные учреждения с 15 сентября.

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