Отопительный сезон в Калуге стартует 15 сентября с подачи тепла в соцучреждения
Министр строительства и ЖКХ области Александр Шпиренко проверил готовность всех служб к приближающейся зиме.
По его словам, сейчас важно закончить работы по внутренним сетям и тепловым контурам домов, что находится в зоне ответственности управляющих компаний.
- Погода в сентябре своенравна, поэтому нужно быть готовыми к пуску тепла, прежде всего, социальных объектов: детских садов, школ, больниц, - заявил Шпиренко. - Дал поручение муниципалитетам и коммунальным службам при необходимости начать подавать тепло в социальные учреждения с 15 сентября.
Не удивлён. Велосипедисты безбашенные! Ездят не соблюдая элементарных правил ПДД. Без светового оборудования,повернуть на право или лево - - водитель должен догадаться . А тёмное время суток их вообще можно заметить когда уже и тормозить бесполезно. Про светоотражающие жилеты вообще все забыли. А пешеходные переходы ?. Из десятка один спешится ......
Нормальное Явление! Это борьба за нравственность)) Дело-то нужно возбуждать не в отношении "борца за нравственность",а в отношении гражданина который стимулирует разложение общества. Его уже наказали на 70 т.рублей,ну и за аморальный образ жизни лет 5 принудительных работ. Не будет спроса ,не будет и предложений. Или официально разрешить этот вид деятельности. Налог в Гос.казну не будет лишним....