Отопительный сезон в Калуге стартует 15 сентября с подачи тепла в соцучреждения

К началу первого месяца осени профильное министерство оценивает готовность объектов теплоснабжения к отопительному сезону в 95%.

Министр строительства и ЖКХ области Александр Шпиренко проверил готовность всех служб к приближающейся зиме.

По его словам, сейчас важно закончить работы по внутренним сетям и тепловым контурам домов, что находится в зоне ответственности управляющих компаний.

- Погода в сентябре своенравна, поэтому нужно быть готовыми к пуску тепла, прежде всего, социальных объектов: детских садов, школ, больниц, - заявил Шпиренко. - Дал поручение муниципалитетам и коммунальным службам при необходимости начать подавать тепло в социальные учреждения с 15 сентября.