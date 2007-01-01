Часть Воротынска останется без горячей воды

Ремонтные работы пройдут в четверг, 5 сентября.

Воды не будет в микрорайоне №1 с 9:00 до 14:00, рассказали в администрации города.

- Время подачи может быть сокращено, а, в случае крайней необходимости, продлено, - говорится в комментарии властей.