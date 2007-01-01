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Недвижимость и ЖКХ

Часть Воротынска останется без горячей воды

Ремонтные работы пройдут в четверг, 5 сентября.
Дмитрий Ивьев
14:32 сегодня
0 258
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Воды не будет в микрорайоне №1 с 9:00 до 14:00, рассказали в администрации города.

- Время подачи может быть сокращено, а, в случае крайней необходимости, продлено, - говорится в комментарии властей.

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Лента комментариев
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ниссан

еще ставку поднимите и вобще брать перестанут😀

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как же они бесят

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