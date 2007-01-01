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Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Дома на трех улицах Калуги останутся без электричества
Недвижимость и ЖКХ

Дома на трех улицах Калуги останутся без электричества

Работы пройдут в четверг, 5 сентября, рассказали энергетики.
Дмитрий Ивьев
13:30 сегодня
0 178
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Лента комментариев
Meshootka

Дмитрий Денисов - Это очень скромная цифра по нынешним меркам.

...
Общество
Татьяна Куртукова выступила в Калуге за 1,2 миллиона рублей
10:03 сегодня
2 1896
Meshootka

А кто подписывал документ о приёме работ, Денисов не рассказал?

...
Благоустройство
Горуправа доказала в суде, что склон Музея космонавтики сполз из-за ошибок проектировщика
10:00 сегодня
1 1878
ILR

Ничего, Михаил Тырин (или кто-то из редакции) напишет новую статью - про проблемы, почему так получилось и виноваты будут кто угодно, только не те, кто сидит в кабинетах...

...
Статьи, аналитика, репортажи
Синие мосты: почему так затянулась калужская «стройка века»
06:19 сегодня
4 5610
dva

Я вот тоже не понял в чем смысл. Там весь поток упирается в светофоры с зерновой и 2-городским проездом. Ну а мост сам по себе пробки не создает. Бутылочное горлышко в другом месте.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Синие мосты: почему так затянулась калужская «стройка века»
22:46 03.09
4 5610
ниссан

еще ставку поднимите и вобще брать перестанут😀

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге дешевеют квадратные метры жилья
21:40 03.09
2 1378
ajax

Who Is Mrs. Kurtukova?))

...
Общество
Татьяна Куртукова выступила в Калуге за 1,2 миллиона рублей
21:07 03.09
2 1896
Tomer Savoia

Сарай сгорел в Бабынинском районе

...
Происшествия
Сарай сгорел в Бабынинском районе
20:26 03.09
1 399
VGA

как же они бесят

...
Общество
В Калуге появились первые укрупненные номера на самокатах
17:44 03.09
3 795
Геннадич

Да и не ЦЕНТР тоже не убирают 😡

...
Общество
Центр Калуги снова не убирают
16:41 03.09
5 1862
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Нужно больше фантазии и энтуазизьма.😮

...
Общество
В Калуге создали маршрут по граффити фестиваля «Переход»
16:13 03.09
2 971
Афиша
Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
Новости компаний
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