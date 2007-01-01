В Калужской области вложили более миллиарда рублей в модернизацию очистных сооружений

Этот вопрос во вторник, 3 сентября, обсуждался на заседании правительства региона.

Всего в области 84 очистных сооружения. 38 – на балансе региона, остальные принадлежат муниципалитетам. Из-за износа инфраструктуры часто происходят аварии, сточные воды попадают в реки и озера.

За последние пять лет модернизация проведена в Детчино, Думиничах, Жилетово, деревне Цеповой Сухиничского района и Юхнове.

Сейчас идет работа в Ермолино.

За счет казначейского кредита построят очистные в Хвастовичах, Барятино и селе Опытная сельскохозяйственная станция.

Масштабные работы ведутся в Обнинске. Там пройдет капремонт очистных. А также строится новый коллектор.

Губернатор Владислав Шапша поручил районным чиновникам ускорить работу по подготовке проектно-сметной документации. А областное министерство строительства и ЖКХ должно найти финансирование для проектов.