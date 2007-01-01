Воду отключили на двух улицах Калуги

Утром во вторник, 3 сентября, поступила информация об утечке на улице Зеленый Крупец.

Из-за этого воды нет в домах на двух улицах – Краснопивцева и Николо-Козинской, рассказали в водоканале

Сроки проведения ремонтных работ пока не называются.