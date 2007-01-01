В Калуге дешевеют квадратные метры жилья
По данным Яндекс Недвижимости, в Калуге уже четвертый месяц подряд цены на готовое жилье падают.
В августе 2024 года стоимость квадратного метра вторичного жилья в Калуге составила 97 000 рублей, снизившись на 0,2% за месяц, - сообщили в агентстве во вторник, 3 сентября.
В среднем, цена квартиры на продажу сейчас 4,6 миллиона рублей, а площадь составляет 48,9 квадратных метра.
Также в этом месяце количество доступных квартир на вторичном рынке в городе увеличилось на 7,2%.
В других городах, таких как Самара и Москва, цены немного снизились, а в Казани и Уфе наблюдается рост.
В целом, в большинстве крупных городов изменение цен на вторичном рынке невелико.
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