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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

В Калуге дешевеют квадратные метры жилья

По данным Яндекс Недвижимости, в Калуге уже четвертый месяц подряд цены на готовое жилье падают.
09:04 сегодня
1 841
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В августе 2024 года стоимость квадратного метра вторичного жилья в Калуге составила 97 000 рублей, снизившись на 0,2% за месяц, - сообщили в агентстве во вторник, 3 сентября.

В среднем, цена квартиры на продажу сейчас 4,6 миллиона рублей, а площадь составляет 48,9 квадратных метра.

Также в этом месяце количество доступных квартир на вторичном рынке в городе увеличилось на 7,2%.

В других городах, таких как Самара и Москва, цены немного снизились, а в Казани и Уфе наблюдается рост.

В целом, в большинстве крупных городов изменение цен на вторичном рынке невелико.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
VGA

К 1 апреля доделают?

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1 1088
Неместный..

Так кто окна менял, и должен вывезти мусор. Они должны заказать контейнер для строительного мусора. А они так сэкономили. А компания вывозящая бытовой мусор не обязана вывозить, там даже в машину они не залезут, она предназначена для контейнеров.

...
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Центр Калуги снова не убирают
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3 367
Shredder

Уберайте самокаты полностью с центральных улиц города, как же они бесят. А этим компаниям разорения т.к. для большинства жителей только неудобства ради понтов безмозглых малолеток.

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2 267
pandemonium

Законодательно выбрасывать большой объем таких отходов на дворовые мусорки запрещено, нарушителей могут наказать штрафом. Хозяева обязаны вызвать специализированный транспорт и перевезти такие материалы на площадки или в места переработки.

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RudeBoy

Зажрался народ.

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RudeBoy

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В Калуге появились первые укрупненные номера на самокатах
12:14 сегодня
2 267
mrTJohn

А если отменить кредиты, то ещё и продукты подешевеют.

...
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В Калуге дешевеют квадратные метры жилья
11:59 сегодня
1 838
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Калужские школьные автобусы для детей.🤪

...
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3 7744
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
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3 7744
нико

что ты несешь?

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