В Калуге разрастается свалка на Грабцевском шоссе

Проблемы возникли в районе дома №68.

- Писала обращение 24 июля, ответили, что уберут всё, - жалуется калужанка. - Прошло больше месяца, но ничего не изменилось. Стало ещё хуже! Под контейнерами мусор в этом году ни разу не убирался, в том 2023 это делалось регулярно. Вонь неимоверная… Куча рядом уже валится на тротуар... Когда же наведут порядок???

Вот как прокомментировали ситуацию в городской управе:

- Уборку несанкционированных свалок мы постоянно ведем. По закону складировать мусор возле баков запрещено. Такие отходы, как ветки, листва, древесные остатки, строительный мусор, шины, не соответствуют определению твердых коммунальных отходов, и жители не платят за вывоз таких отходов с контейнерных площадок. К сожалению, по срокам сейчас не подскажем, нам потребуется время, так как адресов, нуждающихся в уборке, очень много.