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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге разрастается свалка на Грабцевском шоссе

Проблемы возникли в районе дома №68.
Дмитрий Ивьев
14:59 сегодня
0 341
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- Писала обращение 24 июля, ответили, что уберут всё, - жалуется калужанка. - Прошло больше месяца, но ничего не изменилось. Стало ещё хуже! Под контейнерами мусор в этом году ни разу не убирался, в том 2023 это делалось регулярно. Вонь неимоверная… Куча рядом уже валится на тротуар... Когда же наведут порядок???

Вот как прокомментировали ситуацию в городской управе:

- Уборку несанкционированных свалок мы постоянно ведем. По закону складировать мусор возле баков запрещено. Такие отходы, как ветки, листва, древесные остатки, строительный мусор, шины, не соответствуют определению твердых коммунальных отходов, и жители не платят за вывоз таких отходов с контейнерных площадок. К сожалению, по срокам сейчас не подскажем, нам потребуется время, так как адресов, нуждающихся в уборке, очень много.

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Лента комментариев
Bungee

Крендель на ГАЗике задрал уже всех - во все дырки лезет! Отдал бы ребятам на СВО - больше бы толку было!

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А Синие мосты успели? весь город в руинах..... про ул. Чижевского вообще молчу, и никому нет бела, что дорога не пригодна к использованию, на протяжении нескольких лет.

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Bungee

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Webster

Никогда не верьте телеграм-каналу "Мэш". Это "жёлтый" ресурс, многократно замеченный в фейках. "Мэш" и "враньё" давно стали синонимами.

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Ничего!

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