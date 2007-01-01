Калужанам прислали квитанции с выросшими суммами за оплату воды

В среду, 28 августа, ситуацию прокомментировали в областном водоканале.

Там заявили, что обновленная система по работе с абонентами теперь видит данные о не прошедших поверку приборах учета.

- Прием показаний по таким приборам с июля 2024 года не осуществляется, - отметили в калужском водоканале. - Автоматизированная система начисления платежей, согласно законодательству, автоматически производит начисления за услуги по нормативу с применением повышающего коэффициента.

Жителям Калуги и области рекомендуют проверить свои счетчики и организовать их поверку, чтобы дальше плата не начислялась по нормативу.