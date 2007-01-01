Калужанам прислали квитанции с выросшими суммами за оплату воды
Там заявили, что обновленная система по работе с абонентами теперь видит данные о не прошедших поверку приборах учета.
- Прием показаний по таким приборам с июля 2024 года не осуществляется, - отметили в калужском водоканале. - Автоматизированная система начисления платежей, согласно законодательству, автоматически производит начисления за услуги по нормативу с применением повышающего коэффициента.
Жителям Калуги и области рекомендуют проверить свои счетчики и организовать их поверку, чтобы дальше плата не начислялась по нормативу.
Через два дня после кровопролитного Бородинского сражения армий генералов Раевского и Багратиона с неприятелем, в котором Наполеон потерял убитыми 58 тысяч солдат, и 47 генералов и марш-маневра русской армии до села Тарутина, главнокомандующий М. И. Кутузов написал письмо калужскому гражданскому губернатору П. Н. Каверину об объявлении Калужской губернии на военном положении от 28 августа 1812 г. № 118....
22-30 люди едут с работы,кто?На заводах с 4 до 12 вторые смены,да и большинство заводов, обеспечивают такси своим сотрудника в вечерние смены,ТРЦ все закрыты уже после 10,магазины подавно все до 7-8 вечера.Скорее едут на общественном едут отдыхать в центр города,и то молодь одна,ибо те кто работает,они отдыхают дома.....