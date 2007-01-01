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Родник забил в центре Калуги

В среду, 28 августа, холодная вода течет из колодца возле дома №17 на улице Дзержинского.
Дмитрий Ивьев
12:08 сегодня
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Ручей течет по улицам Дзержинского, Рылеева и Достоевского в Березуевский овраг.

- До конца дня специалисты водоканала проведут обследование проблемы, - рассказали нам в водоканале.

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