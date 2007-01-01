+28...+29 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Дом в центре Калуги остался без горячей воды
Недвижимость и ЖКХ

Дом в центре Калуги остался без горячей воды

Отключение произошло в среду, 28 августа, в Старичковом переулке, 7, сообщили в городской управе.
Дмитрий Ивьев
09:52 сегодня
0 401
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Это связано с работами на сетях.

Вернуть горячую воду обещают до 17:00.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Секс по телефону:

...
Криминал
Житель Калуги не дозвонился до проститутки, но отдал 28 тысяч рублей
11:44 сегодня
1 558
mrTJohn

Наш паровоз вперёд летел.

...
Благоустройство
В Калуге обновили паровоз в сквере ВЛКСМ
11:11 сегодня
1 492
Bungee

В центре Калуги появилась станция зарядки электроавтомобилей

...
Авто и транспорт
В центре Калуги появилась станция зарядки электроавтомобилей
09:36 сегодня
1 1480
ajax

И тут Цкаева и Пахоменко отметили с положительной стороны..

...
Статьи, аналитика, репортажи
Разбираемся в причине ротации кадров в высшем эшелоне калужской власти
09:32 сегодня
1 4767
ajax

Странно, но у г.Жиба одна причина на все случаи: "Жара!" Что - поменялось?

...
Криминал
В Калужской области выдвинули обвинения по делу о массовой гибели рыбы
09:28 сегодня
1 767
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Через два дня после кровопролитного Бородинского сражения армий генералов Раевского и Багратиона с неприятелем, в котором Наполеон потерял убитыми 58 тысяч солдат, и 47 генералов и марш-маневра русской армии до села Тарутина, главнокомандующий М. И. Кутузов написал письмо  калужскому гражданскому губернатору П. Н. Каверину об объявлении Калужской губернии на военном положении от 28 августа 1812 г.  № 118. 

...
Общество
28 августа в Калуге открыли новый фонтан
09:03 сегодня
4 4647
amorph

если только она..

...
Статьи, аналитика, репортажи
Что сейчас происходит на главной стройке Калуги - Синих мостах
16:46 27.08
12 6334
elisei

Внешне облик Калуги реально меняется к лучшему Да да сказочники,нечего толком не делают...Весь город в плачевном состояние,все что не берутся все провалено по сроком,и развалено,что ходить,что ездить опасно..

...
Общество
Дмитрий Денисов рассказал о том, что ждёт Калугу
16:45 27.08
3 4245
elisei

22-30 люди едут с работы,кто?На заводах с 4 до 12 вторые смены,да и большинство заводов, обеспечивают такси своим сотрудника в вечерние смены,ТРЦ все закрыты уже после 10,магазины подавно все до 7-8 вечера.Скорее едут на общественном едут отдыхать в центр города,и то молодь одна,ибо те кто работает,они отдыхают дома..

...
Авто и транспорт
В Калуге автобусы и троллейбусы отменят из-за ночного велопробега
16:41 27.08
2 1032
Bungee

В Калуге автобусы и троллейбусы отменят из-за ночного велопробега

...
Авто и транспорт
В Калуге автобусы и троллейбусы отменят из-за ночного велопробега
16:09 27.08
2 1032
Афиша
Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6Ikd5d3FxcXU4ckw2QVl4UlFsZ0xkdUE9PSIsInZhbHVlIjoid2N4OFJWMnZqLzlSRkdacU1QMHdMNG5MeWxkb1JaRzFMazB2N2lHVnQwTkszeXhFTEhDRW9JNmxlUFl2SWNzVXY3OGQwSTl1V0l4L0Q3UjI0bTRXQ2xSWmNFbXVtSDRQeGlCMmZ0cm8yMDY1UFloNUlURXFZMzdEOW5CWmZ5eXhHNzk4am5MN3MxQkZzbmhzNEUzNUlONnFOaTNsU0JsSHRZSXlKOTI4M1d2UXJ2RlczcDZFSkxDakJRTUtnWWsrNFpiWEZLeHFEUlJLVjQyL1RSY3BqUGh3dmhwT2lRTEQrSWNyNmd0N1lIV2w5S3JVSkhneUZ4c0Q0ZVJORC9YWlh3ZGtwN2tnL1B2dFIwM0ZVVEhZY0J6Rnhwb2tZQ2g0bnE2VWphWnprQjRhdHpRUkRJT0R5VWMvZ0tuaGF4bFVyMEdWY2VWaDc0RHNwYlMxUkZIQ0U3WDJrOTFJUjdCNzgwNkhXY1FjWkJ4MlBuZm90N1dYbkt2N0pRdzRPbGV5bGdSZU16SVF6L09zSGVwQ1lYWStqNi9RcU5idGVTV1gwcDFkR09RbVdXdFpLM2hUL3BxMnVXUHM2NHg3cnl3cWNIR0FzZ2FIdGluT0t2Ry9vbjBpanVpaFpoOFQ5clZjSWUzMmRXWmhuMHlCeDNxK2tLM1pHLysvZEZlcjlobzcybHhNRXIycWhUSFBTemNQVmJJemtodkpaQ1Z1Y3JtcG9IVWY3SUYwYVIwaS9kK0JiWmtUQ3hnRnZNUHMxSHBJTHc1NUtWMExlVmpxZVNCYklTY2R0Zjh6b2k1ME9zaEg4eEQ0QXZMdWxrT21JUzIrTHJpdkJ6a3FPWU1FbFZCVSIsIm1hYyI6ImVkM2IzNmE2ZmYxYTU1YzRhMjBlMDNiMWJmZDAzMjQzOWNhOWZjNzViYmFkNDkxNGVmNWQ1MmVjNmE3NjFmNDYiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IitNRFFLSjVIcjBKYVJ3ZjgvSTRoL1E9PSIsInZhbHVlIjoiRmkwR3poanJuTkZVdkZQcC8xcjkrVzhGZ2d2K0hEVkc4eS9kU0RzZm55Rkx5eG1JQ29rc3NaK2g2VkNFc1htRHhEcU1sMk5lMkJWTG9MYkwwVk9xa1lPV0N5V2NpSG9CSTNsNnVYMmRjMnk2N2RteXg4NTJmMWxKU1RtTEdZS1hONitDOW9lZDR6VHFUakNTU0s2UlJqNWNDeW96T2xnejV4S3pMQldONGpJSWVJcDBuTGJUSDdUb3NjTnJDWTl4UE1paklLUFhhYWFnL0lFOHlCdUlmM1VpdytLbDlKRzJid2xVcUpqbWRFZW5RVUpQRjRINWg1Y2NSQlVIU2VOM2JjZmljczFlamVjUkExWmxUNjU5djdqQ005bmFpSC9oRkpSdjFGcjZBWDNhZDFPbXFzUmliQnlCL3pkNWU2Mmw2K2gvQTRkajQyQ1ZDUVhxeFptV29JcnlxZWJiOFlUWk1FK0VzWXEvdHhPQ0NSRzl3R3ZvaDdjTUI3ZVZLZ1V3alJzNkhoSzVNRU93VzdVOW5rNHhIUERxZjhRNGtCV1Y1T3pkOWlZY291WDdTZ091UnNnVU1ocGVrR2hxRWx6UyIsIm1hYyI6ImI5NDU5ZWVhZTdjMDJiMzIzZDliN2IyYzA1OGJiMDc4ZDI1MzE5ZDYzMzZkMTc2YmJmZTc4ZWZkODQ0YmFlYmQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+