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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

Новым министром строительства и ЖКХ Калужской области стал Александр Шпиренко

Дмитрий Ивьев
15:24 сегодня
1 584
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Об этом днем 27 августа сообщил губернатор Владислав Шапша.

До этого Шпиренко был министром транспорта. Его место займет Геннадий Орлов.

Предыдущего министра ЖКХ Вячеслава Лежнина 28 августа депутаты должны утвердить на должность руководителя администрации Обнинска.

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Сперва был министром транспорта, теперь министр строительства и ЖКХ. Прямо гордость берет, какие универсалы у нас в стране. Куда ни кинь, везде могут. А простым инженером устроится, дык профильное высшее образование требуют.

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