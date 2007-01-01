Новым министром строительства и ЖКХ Калужской области стал Александр Шпиренко
Об этом днем 27 августа сообщил губернатор Владислав Шапша.
До этого Шпиренко был министром транспорта. Его место займет Геннадий Орлов.
Предыдущего министра ЖКХ Вячеслава Лежнина 28 августа депутаты должны утвердить на должность руководителя администрации Обнинска.
Это импотенция в области управления городским хозяйством, прикрытая старыми добрыми советскими традициями. В случае госсобственности, как при советах, это имело смысл, не важно как переставляется раб сила - с завода отправляли в колхоз или на стройку - все в итоге работали на государство. Сейчас частное предприятие путём "переговоров" заставили "взять шефство над парком", в убыток себе они делать это не будут, просто включат затраты в стоимость своей продукции и конечный потребитель заплатит рублём....